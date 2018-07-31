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вторник, 31 июля 2018 10:14

Звезда "Игры престолов" снимется в сказке о злом карлике

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Звезда &quot;Игры престолов&quot; снимется в сказке о злом карлике
Питер Динклэйдж сыграет злого карлика из немецкой сказки. Фото: tsn.ua

Американский актер Питер Динклэйдж, сыгравший в "Игре престолов" Тириона Ланнистера, исполнит главную роль в сказке "Румпельштильцхен" студии Sony. Ее создадут по мотивам одноименного произведения братьев Гримм.

Как сообщает Variety, детали сюжета неизвестны, проект пока на стадии разработки. Сценарий картины напишет автор романа для детей "Голос монстра", британский журналист Патрис Несс.

Впервые Румпельштильцхен был упомянут в сказке братьев Гримм - это злой карлик, способный плести золото из соломы.

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48-летний актер Питер Динклэйдж стал отцом во второй раз. Его жена 42-летняя Эрика Шмидт родила 2 ребенка еще в сентябре 2017 года, но прессе сообщили только через месяц.

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