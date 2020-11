Журнал Time назвал лучшие видеоигры года

Автор: twitter.com Игра Hades о древнегреческом боге Загрее, разработанная американской компанией Supergiant Games, возглавила топ лучших по версии журнала Time

Редакция американского журнала Time выбрала лучшие видеоигры 2020 года. В список вошли 10 проектов.

Первое место занял Hades от студии Supergiant Games. Это экшен с элементами roguelike (поджанр ролевых видеоигр. Характерные особенности - процедурная генерация уровней, пошаговый игровой процесс и перманентная смерть персонажа в случае поражения. - Gazeta.ua).

В основу сюжета легла древнегреческая мифология. Главный герой - Загрей, сын Аида. Пытается сбежать из подземного царства мертвых и добраться до горы Олимп. На этом пути ему помогают боги-олимпийцы, которые посылают Загрею дары. В каждом прохождении игрок должен преодолеть серию собранных случайно комнат с врагами и наградами. В случае смерти Загрей возвращается к началу пути, хотя игрок может потратить собранные ранее сокровища на улучшение характеристик или разблокировку новых видов оружия. Многочисленные прохождения связываются вместе разнообразными сценами и диалогами, раскрывающих предысторию и взаимоотношения персонажей.

"Так называемые роуглайк-игры, которые сосредотачиваются на сложности, реиграбельности и неоднократных смертях, были в моде в течение последнего десятилетия. Но Hades обозначает пик этого поджанра на сегодня. Арт безупречный, разнообразные бои замечательные, системы прогрессирования вдохновляют. Hades переосмысливает, как история может разворачиваться в игре, предназначенной для того, чтобы проходить снова и снова", - говорится в заключении Time.

В тройку лидеров попали эксклюзивы для консоли PlayStation - приключенческий боевик Spider-Man: Miles Morales о супергерое Человеке-пауке и постапокалиптический экшен The Last of Us Part II о мире после пандемии.

В подборке также оказалась Among Us, релиз которой состоялся в 2018-м. Это объясняют популярностью, которую многопользовательская игра на социальную дедукцию приобрела благодаря стримерам и блогерам на YouTube и Twitch.

Топ-10 игр 2020-го по версии Time:

1. Hades

2. Spider-Man: Miles Morales

3. The Last of Us Part II

4. Among Us

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Ori and the Will of the Wisps

7. Call of Duty: Warzone

8. Microsoft Flight Simulator

9. Fall Guys

10. Tony Hawk's Pro Skater 1+2

18 ноября объявили номинантов на главную видеоигровую премию The Game Awards 2020. Лидерами по количеству номинаций стали The Last of Us Part II - представлена ​​в 9-ти категориях, и Hades - в 8-ми категориях. Обе будут соревноваться за звание лучшей игры года. Также на главную награду претендуют DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima и Animal Crossing: New Horizons. Церемония награждения пройдет в прямом эфире 10 декабря.