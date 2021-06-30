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среда, 30 июня 2021 22:33

Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора

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Автор: Українське радію
  Юлия Федив: "Мы возвращаем память о украинцах, погибших и на костях которых построена наша страна"
Юлия Федив: "Мы возвращаем память о украинцах, погибших и на костях которых построена наша страна"

Культурная менеджерка, первая исполнительная директорка Украинского культурного фонда Юлия Федив присоединилась к проекту создания Музея Голодомора "Зерна правды".

"История Голодомора — это, в первую очередь, история моей семьи, — рассказывает Юлия Федив о своем решении. — О Голодоморе я узнала еще ребенком от своей прабабушки Харитины, 1920 года рождения, рассказывала ужасные истории вымирание сел Киевщины в страшные 30-е прошлого века. У1933 году от голода умерла Анна Ярич — мать моей прапрабабки Евдокии Варич (Зубер). У ее родной сестры Антонины Варич умерло от голода четверо детей, среди них — талантливая Мотря, которая очаровывала своим голосом не только жителей Комаровки, но и окружающих сел. В Комаровке не было семей, где не было бы умерших, трупы лежали на холмах и дорогах ".

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Юлия объясняет, что голоса из прошлого должны быть услышаны будущим поколениям.

"Создание Музея Голодомора важно. Память — это та эмоциональная связь между современными и прошлыми поколениями. Ее существование обеспечивает преемственность национальной идентичности. Мы возвращаем память о украинцах, погибших и на костях которых построена наша страна. Чтобы наши предки были горды тем, что мы помним о них, уважаем их ", — убеждает Юлия Федив

Платформа zernapravdy.org создана Международным благотворительным фондом развития Мемориала жертв Голодомора. Он основан 2018 по инициативе Всеукраинской правозащитной организации "Мемориал" имени Василия Стуса, Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов и Всемирного конгресса украинцев и является партнером государства в реализации проекта создания единственного в мире целостного нового Музея Голодомора . Платформа является одним из нескольких фандрайзинговых проектов Фонда. Ее задача — дать возможность каждому, независимо от финансовых возможностей, социального статуса и публичности, приобщиться к созданию Музея Голодомора.

Автор: Gazeta.ua
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30
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