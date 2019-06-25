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вторник, 25 июня 2019 22:33

Женя Мильковский из группы "Нервы" выпустил сольный альбом

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Женя Мильковский из группы &quot;Нервы&quot; выпустил сольный альбом
Первую песню Мильковский написал в 9 лет, она называлась "Верни мою любовь". wmj.ru

Вокалист украинской поп-рок группы "Нервы" Евгений Мильковский представил альбом нового проекта "Непрочитанные сообщения". Пластинка получила название "7 непрочитанных сообщений". Все песни выполнены Мильковским сольно и записаны на телефон. Музыкант занимался релизом в автобусе во время тура группы "Нервы".

"Это альбом обо всем подряд, в нем все, что приходило у меня в голове в дороге. Каждый день, когда мы садились в автобус после концерта, я просто открывал Garage Band и писал песни, а к концу поездки в моем телефоне оказался готовый альбом ", - рассказывает Мильковский.

В альбом вошло 7 композиций. Релиз осуществил лейбл Navigator Records.

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Группа "Нервы" выступят на фестивале "Файне місто" под Тернополем. Пройдет 25-28 июля. Один из старейших музыкальных фестивалей Украины происходит под лозунгом "Территория свободных людей". Основная цель организаторов - построить локацию, в которой посетители смогут отвлечься от обыденности. С прошлого года "Прекрасный города" разросся и превратился в мегаполис с улицами, районами и архитектурой. При входе каждый посетитель получает паспорт жителя "Файного міста". На фестивале можно легализовать семейное положение независимо от расы, вероисповедания и пола.

Также выступят Kadebostany !, Powerwolf, The Hardkiss, Бумбокс, O. Torvald и еще 43 исполнителя.

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