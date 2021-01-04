Женщин-режиссеров в Голливуде стало больше

Режиссер Пэтти Дженкинс стала первой женщиной, которая сняла супергеройскою ленту киновселенной Marvel - "Чудо-женщина" о принцессе амазонок. Роль исполнила Галь Гадот. В этом месяце вышло продолжение фильма, скоро начнут съемки третьей части. Фото: Warner Bros

2020 года женщины-режиссеры сняли рекордное количество фильмов.

Исследование провел Калифорнийский университет в Сан-Диего. Установили, что из 100 самых громких премьер 2020 года, 16% создали женщины. 2018-го - всего 4%. Среди лент - "Мулан" Ники Каро, "Чудо-женщина 1984" Пэтти Дженкинс и "Хищные птицы" Кэти Янь. В этом году также выйдут "Черная Вдова" Кейт Шортленд и "Вечные" Хлои Чжао.

Также в 21% случаев женщины занимали руководящие должности в проектах Голливуда. Продюсеров-женщин - 28%, исполнительных продюсеров-женщин - 21%, монтажеров-женщин - 18%, сценаристок - 12%. Меньше всего женщин среди операторов - 3%.

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"Этот прогресс потрясающий. Хорошей новостью является то, что уже 2 года подряд мы наблюдаем рост числа женщин, занимающих руководящие должности в Голливуде. Это нарушает историческую закономерность, когда цифры росли 1 год, а в следующем – снижались. Плохая новость заключается в том, что 80% лучших фильмов до сих пор не создают женщины", - говорит ученая Марта Лаузен.

Студия Warner Bros. сообщила, что будет снимать 3-ю часть супергеройского фильма "Чудо-женщина". Роль так же исполнит Галь Гадот. 2-я часть ленты вышла только на прошлой неделе. Называется "Чудо-женщина 1984". Принцесса амазонок оказывается на территории Советского Союза, в середине 1980-х. Борется с британским антропологом и воскресает своего любимого, по сюжету.