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вторник, 29 декабря 2020 00:45

Знімуть третю частину "Диво-жінки"

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Знімуть третю частину &quot;Диво-жінки&quot;
Кинолента 2017 года о Чудо-женщине стала первым высокобюджетным проектом о супергероях с женским персонажем в главной роли. Также впервые режиссером стала женщина - Пэтти Дженкинс. Она сняла продолжение, выходит в прокат 16 декабря. Фото: Instagram

Студия Warner Bros. сообщила, что будет снимать третью часть супергеройского фильма "Чудо-женщина". Роль так же исполнит Галь Гадот.

Вторая часть ленты вышла только на прошлой неделе. Называется "Чудо-женщина 1984". Принцесса амазонок оказывается на территории Советского Союза, в середине 80-х годов прошлого века. Борется с британским антропологом и воскресает своего любимого, по сюжету.

"Пока поклонники по всему миру продолжают смотреть историю о Диане Принц в фильме" Чудо-женщина 1984 ", мы рады объявить, что можем продолжить ленту с нашими реальными Чудо-женщинами - Галь и Пэтти. Они вернутся, чтобы завершить давно запланированную кинотрилогию", - говорят представители Warner Bros.

Режиссером останется Пэтти Дженкинс. Хотя на прошлой неделе сказала, что триквел "Чудо-женщины" не стоит ожидать в ближайшее время. Объяснила это тем, что не имеет идеи для сюжета.

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"В" Чудо-женщине 3 "я бы не стала отправляться в 1960-е или 1940-е гг. Думаю, что с этим прошлым мы уже хорошо разобрались, и теперь нам надо двигаться дальше", - говорит актриса Галь Гадот.

Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов.

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