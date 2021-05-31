Женщина в трико завоевывает мир. Сняли сериал про аэробику

Презентовали трейлер сериала Physical про аэробику. Будет выходить на стриминговом сервисе Apple TV +, премьера 18 июня.

События происходят во времена популярности аэробики - 1980-х, в Южной Калифорнии. Шейла Рубин ведет тихую жизнь домохозяйки. Живет в элитном районе возле пляжа. Поддерживает своего мужа - умного, но противоречивого человека. Он баллотируется в губернаторы штата. У Шейлы же есть мрачная сторона жизни: она борется с внутренними демонами. Справиться с этим всем помогает аэробика, по сюжету.

Главную роль исполняет Роуз Бирн, звезда "Соседей" и "Подружек невесты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дуэйн Джонсон сыграл капитана - трейлер

"Это черная комедия о формировании нетрадиционного пути к власти через аэробику. Шейла становится гуру здорового образа жизни. Сейчас это массовое явление, а тогда было новаторским, - говорит шоуранер Энни Уайзман для The Hollywood Reporter, которая ранее работала над сериалом "Отчаянные домохозяйки". - Главная героиня имеет сильные чувства, но скрывает их. Затем переходит рубикон. Размещает это на видеокассете и делится со всем миром. Тогда в Калифорнии был рассвет новой эры возможностей и независимости. Я помню, потому что сама проживала там.

Сами сцены с аэробикой не смешны, а детально проработаны. Каждое трико отображает страницу жизни героини. Такое количество фурнитуры я видела только во время работы над костюмами супергероев Marvel. Наиболее примечательным является и то, что мы показываем историю Шейлы с женской точки зрения. Как перед камерой, так и за ней. Я горжусь, что большинство команды женского пола".

У сериала будет 10 эпизодов, каждый по полчаса.

Автор: Apple TV Plus Роуз Бирн в сериале Physical играет домохозяйку, которая достигает популярности и власти благодаря аэробике.

Платная стриминговая платформа Apple TV + доступна в более чем 100 странах. Ее игровые и документальные фильмы за последний год получили 249 номинаций различных наград, среди которых победили в 70.