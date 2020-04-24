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воскресенье, 26 апреля 2020 12:00

"Запорожец за Дунаем" покорил Петербург, Москву и Ростов-на-Дону

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&quot;Запорожец за Дунаем&quot; покорил Петербург, Москву и Ростов-на-Дону
Богдан Бенюк в роли Карася сдерживает султана, которого играет Анатолий Хостикоев в спектакле "Задунаец за порогом" 2008 года.

26 апреля 1863 в Мариинском театре столицы Российской Империи Санкт-Петребурге состоялась премьера оперы "Запорожец за Дунаем". Музыку и либретто создал Семен Гулак-Артемовский. Также выполнил в постановке партию казака Карася.

Запорожец поселился на юге Бессарабии. Здесь Османская империя позволила украинцам создать Задунайскую Сечь. Султан хочет проверить настроение казаков. Переодевается и приходит в гости к запорожцу Карасю. Хозяин не узнает турка, предлагает выпить водки. Гостиприимный осман в свою очередь приглашает казака к себе во дворец. В это время приемная дочь Карася Оксана вместе с любимым Андреем нелегально пересекает границу Османской империи. Мечтают вернуться на берега Днепра. Влюбленных схватили и привели к султану. Тот позволяет украинцам вернуться на родину.

Сюжет оперы Гулак-Артемовский взял из истории. После уничтожения Запорожской Сечи российскими войсками, часть казаков убегает за Дунай. Османы пользуются украинцами, как боевой силой. В 1828 году во время русско-турецкой войны часть запорожцев во главе с атаманом Иосифом Гладким, возвращаются в Российскую империю. Это уничтожает Задунайскую Сечь. Композитор переосмысливает эти события и переносит своих героев в XVIII в.

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В Петербург киевского бурсака Гулака-Артемомовського привез Михаил Глинка. В 1838-м искал голос для партии Руслана в своей опере "Руслан и Людмила". На время премьеры "Запорожца за Дунаем" 50-летний Гулак-Артемовский уже был звездою сцены. Также занимался подбором певцов императорского театра, как композитор делал обработки народных песен, писал водевили.

В 1876-1884 годах "Запорожец за Дунаем" был под запретом, несмотря на успех постановки. В Российской империи начал действовать антиукраинской Эмский указ. Восстановить показ оперы удалось украинском труппе Михаила Старицкого в Ростове-на-Дону. За это в тот же вечер должны были показать также русскоязычный спектакль.

По мотивам оперы "Запорожец за Дунаем" создано 5 экранизаций. Последнюю в 2007 году снял Николай Засеев-Руденко. Карася играет Богдан Бенюк, султана - Анатолий Хостикоев. В 2008 году театральная компания "Бенюк и Хостикоев" презентует спектакль "Задунаец за порогом". На фестивале "Мельпомена Таврии" в Херсоне сцену для этой постановки построили на воде. Зрителей разместили на набережной Днепра. Река играла роль Дуная.

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Дата
26
апреля

"Запорожец за Дунаем" покорил Петербург, Москву и Ростов-на-Дону

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