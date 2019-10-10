Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"

Lima Osta записала кавер на украинскую песню. Фото: YouTube

Кавер на песню "Голови" украинки аlyona аlyona записала белорусская певица Lima Osta.

"По-белорусски сейчас песни в основном аутентические. Но я почти никого не знаю, кто бы читал рэп по-белорусски. Думаю, надо это как-то раскручивать", - заявила 18-летняя белорусская певица.

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Lima Osta записала кавер накануне первого концерте аlyona аlyona в Беларуси. Он запланирован на 31 октября.

Рэп-исполнительница alyona alyona выпустила видео на песню "Если бы я была не я" из альбома "Пушка". Это рисованный клип, главную роль в котором играет рот. "Если бы я была не я, и была бы из простых с точностью, как ты" - поют анимационные губы на фоне сюрреалистических образов. Режиссером выступил Александр Даниленко, художник и аниматор, работавший с группами DakhaBrakha и ТНМК.