Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
Просмотров: 126
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 972
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2034
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2358
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1287
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3141
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1863
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4563
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6399
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3897
Фото
Все фото
8
7
16
4
3
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Памяти Анджея Вайды: &quot;Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто&quot;
Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
&quot;На Даху Я&quot;: эпатажная группа NZK ошеломила судей &quot;Х-фактора&quot;
"На Даху Я": эпатажная группа NZK ошеломила судей "Х-фактора"
Актриса сериала &quot;Крепостная&quot; получила главную роль в американском боевике
Актриса сериала "Крепостная" получила главную роль в американском боевике
Видео
Все видео
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
В новом фильме "Джон Уик" главную роль сыграет женщина
В новом фильме "Джон Уик" главную роль сыграет женщина
Украинский фильм "Домой" попал в лонглист премии "Оскар"
Украинский фильм "Домой" попал в лонглист премии "Оскар"
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2268
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6489
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1314
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 27
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
четверг, 10 октября 2019 18:02

Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"

  Комментировать
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona &quot;Голови&quot;
Lima Osta записала кавер на украинскую песню. Фото: YouTube

Кавер на песню "Голови" украинки аlyona аlyona записала белорусская певица Lima Osta.

"По-белорусски сейчас песни в основном аутентические. Но я почти никого не знаю, кто бы читал рэп по-белорусски. Думаю, надо это как-то раскручивать", - заявила 18-летняя белорусская певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Буллинг": рэпер Аlyona Аlyona посвятила трек сложному детству

Lima Osta записала кавер накануне первого концерте аlyona аlyona в Беларуси. Он запланирован на 31 октября.

Рэп-исполнительница alyona alyona выпустила видео на песню "Если бы я была не я" из альбома "Пушка". Это рисованный клип, главную роль в котором играет рот. "Если бы я была не я, и была бы из простых с точностью, как ты" - поют анимационные губы на фоне сюрреалистических образов. Режиссером выступил Александр Даниленко, художник и аниматор, работавший с группами DakhaBrakha и ТНМК.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 34390
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 15606
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13086
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 12303
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 2 Просмотров: 11214
Культура
Янина Соколова рассказала о трудностях со съемками фильма об онкобольных людях
Янина Соколова рассказала о трудностях со съемками фильма об онкобольных людях Просмотров: 45
О серийном убийце и рок-звезде: стартовал 25-й фестиваль "Новое немецкое кино"
О серийном убийце и рок-звезде: стартовал 25-й фестиваль "Новое немецкое кино" Просмотров: 36
Звезда "Аквамена" сыграет в продолжении "Матрицы"
Звезда "Аквамена" сыграет в продолжении "Матрицы" Просмотров: 459
Полька с украинскими корнями и австриец получили нобелевскую премию по литературе
Полька с украинскими корнями и австриец получили нобелевскую премию по литературе Просмотров: 288
Киевская неделя критики объявила украинскую программу
Киевская неделя критики объявила украинскую программу Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
2
"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат
2
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
2
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
2
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 1469
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua