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пятница, 15 января 2021 17:25

Занимались сексом на том же диване, где была рабочая встреча - "Розовая выставка" в Киеве
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В киевском центре современного искусства "Белый свет" проходит "Розовая выставка". Цель - изменить отношение к розовому цвету. Рассказать историю и сломать стереотипы. Ранее проходила в Хмельницком и Львове, под каждую готовили разные работы местные художники. О выставке рассказывает куратор Анита Немет.

"Ни один цвет не вызывал столько сопротивления и гонения. Ассоциируют с инфантильностью и гламуром. Это не всегда было так, - говорит Анита Немет. - Например, в эпоху рококо XVIII века розовый с одинаковым восторгом носили модники обоих полов. Однако в 1950-х надо было женщин вернуть на кухню, потому что благодаря Второй мировой освободились от ярма "домашнего очага". Это стало возможным с помощью "мифа о красоте". Его воплощением стал идеальный и пластиковый цвет одежды, домов, машин, предметов быта. Розовые вещи были на 7 процентов дороже. Это явление даже получило название Pink tax. На прошлой выставке была работа, которая так и называлась: Capitalistic Millennial Pink.

Сейчас же розовый называют цветом четвертой волны феминизма. С 2014-го в США надевают pussyhats на женские марши. Требуют равную заработную плату, свободу от бьюти-рабства, отказ от сексистских форм общения.

Автор: Юлия Трегуб
  Юлия Давлатьорова создала инсталляцию I've been watching myself closely. Преимущественно работает дома наедине. Хотела перенести зрителя в свое пространство. Соединила розовый с сыростью и небрежностью, потому что это характеризует ее как хаотичную личность.
Юлия Давлатьорова создала инсталляцию I've been watching myself closely. Преимущественно работает дома наедине. Хотела перенести зрителя в свое пространство. Соединила розовый с сыростью и небрежностью, потому что это характеризует ее как хаотичную личность.

Часто перемещаюсь по стране. Делаю "Розовую выставку" в городе, где живу. Прежде она состоялась в Хмельницком. Мне было важно, чтобы выставка началась не с большого города. Потому что есть пагубная практика, когда из столицы привозят работы художников, на которых якобы надо ориентироваться. Устанавливают тренды. Я сделала наоборот. Чтобы выставка началась с провинциального музея и путешествовала по Украине. Привлекает разных по возрасту, опытом и практикой художников. В киевской версии есть уже известные за рубежом и дебютанты. Розовый цвет их уравнивает. Нет более крутых или авторитетных.

Присутствует целая плеяда художниц, которые имеют активную феминистскую позицию. Например, Оксана Казьмина. Сейчас выставляется в PinchukArtCentre, нам предоставила телевизионную версию своей работы "Мутування. Ані Казка, Ані Мюзикл". В ней использует два экрана. Дефрагментирует слова в разные значения. Хочет переозначить, что считается "ценным", "хорошим", "важным", "своевременным". В частности критикует "естественность". Термин воспринимают как исходную точку суждения, хотя в действительности является искусственным и манипулятивным. Иллюстрирует комическим фрагментом из книги Biological Exuberance. В отрывке говорится о королевских пингвинах. Их половое поведение ученые описали: "как в природе заведено". Впоследствии оказалось, что птицы бисексуальные и полигамные.

Автор: Юлия Трегуб
  Женщина с ребенком фотографируется на фоне "Розовой выставки". Также некоторые гости пришли с домашними любимцами. Большинство надели розовый в поддержку художников.
Женщина с ребенком фотографируется на фоне "Розовой выставки". Также некоторые гости пришли с домашними любимцами. Большинство надели розовый в поддержку художников.

Приятно, что на тему феминизма активно делают работы мужчины. Во Львове это сильно заметно. Часто работают с розовым. Поэтому не поддерживаю стереотип о консервативности этого региона. Юрий Ефанов создал для выставки фильм из анимации, которой оформляли свадебные видео в начале 2000-х. Ангелы, сердца, розы. Тогда это усиливало эстетическую привлекательность, а сейчас выглядит иронично. Называется "Нигелиус / Nihelious", то есть нигилизм.

Есть даже работы мертвого художника. Портрет Кирилла Проценко висит на потолке, поэтому не все его сразу замечают. Изобразил себя как Иисуса с анимешными глазами. Вписал себя в некий розовый холм, вырезанный из канонической восточной иконы. Розовый редко встречается в религиозной живописи. Можно только в наивной иконе заметить. Под портретом Кирилла - розовый лев папье-маше. Работа молодой художницы Александры Кришовской. Это рефлексии относительно фонтана Самсона в центре Киева. 2019-го его тайно покрасили в розовый. Символизирует нарушенные права киевлян и торжественную месть вандалов власти.

Автор: Юлия Трегуб
  Девушка лежит возле работы Анатолия Белова "Таинственный лес". Напечатал на футболке деревья, которые пытаются быть похожими на людей, чтобы выжить. Среди них дерево-Кибела - мифическая богиня, которая оберегает квир-людей.
Девушка лежит возле работы Анатолия Белова "Таинственный лес". Напечатал на футболке деревья, которые пытаются быть похожими на людей, чтобы выжить. Среди них дерево-Кибела - мифическая богиня, которая оберегает квир-людей.

Некоторые художники ошибочно считают выставку коллажной. Якобы она для всех. Одна дама принесла свою картину и без разрешения поставила в зале. Черно-белое сердце на розовом фоне. Такие интервенции не впервые. Если считаете, что ваша работа должна быть здесь - милости просим.

Киевская "Розовая выставка" отличается от тех, что были в других городах, потому что добавился карантинный контекст. Многие пары узнали о возможности заниматься виртуальным сексом. При чем на том же диване, где только что прошла рабочая конференция в ZOOM. Онлайн-формат побуждает проявить фантазию и позволить в сети больше, чем в реальной жизни. Это видно в проекте Send nudes фотографа Julie Poly. На снимках девушки в китчевых нарядах, на леопардовом ковре. Имеют опыт вебкам-моделинга. Позы и степень откровенности определяли сами. Также на фото - парень с мейкапом и женственной сексуальностью. Сопоставляется девушке с большими губами в эротическом наряде. Это на самом деле образы современного человека. Посмотрите моду Нью-Йорка, где мужчины и женщины красят ногти, губы, волосы. 2016-го в Институте цвета Pantone розовый даже окрестили "символом размытия гендерных границ".

Автор: Юлия Трегуб
  Проект Send nudes фотографа Julie Poly исследует тему секстинга и вебкам-моделинга. Документирует парня и девушку, которые проживают эротический опыт онлайн.
Проект Send nudes фотографа Julie Poly исследует тему секстинга и вебкам-моделинга. Документирует парня и девушку, которые проживают эротический опыт онлайн.

Считается, что розовый цвет не привлекают к освещению тяжелых тем. Но у нас такая работа есть. Медиахудожник Янка Бачинска учится в Польше, сделал "Мемориал жертвам сексуального насилия". Ведется активная работа по памяти погибших в результате политических репрессий прошлого века и российско-украинской войны. Впрочем насилию по половому признаку не уделяется внимания. Хотя жертв миллионы и их не уменьшается в мирное время. Изображение сплетенных в оргии тел является лучшим знаком победы любви над насилием и смертью".

Автор: Юлия Трегуб
  Девушка с собакой смотрит на работу "Мемориал жертвам сексуального насилия". Автор хотел вынести замалчиваемую проблему в публичное пространство и показать, как вытесненная сексуальность вырождается в чрезвычайную жестокость.
Девушка с собакой смотрит на работу "Мемориал жертвам сексуального насилия". Автор хотел вынести замалчиваемую проблему в публичное пространство и показать, как вытесненная сексуальность вырождается в чрезвычайную жестокость.
45 произведений украинского искусства конца XIX - начала ХХ века представили в экспозиции "Помощник, спутник, друг" Национального художественного музея.
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