Художник всю жизнь рисовал котов

45 произведений украинского искусства конца XIX - начала ХХ века представили в экспозиции "Помощник, спутник, друг" Национального художественного музея.

"Исторически животные играли большую роль в выживании человека. Поэтому неудивительно, что образ скота занял такое большое место в культуре: в верованиях, легендах, суевериях, баснях, - рассказала куратор выставки Леся Толстова. - В таком мифологизированном виде домашние животные проникают в искусство XIX века, даже в реализм. В это время для искусства становятся очень важными выражение философских, национальный, исторических идей. Большую роль в этом сыграли изображения животных.

Сначала мы хотели развлечь зрителя, показать изображения собак и кошек в украинском искусстве XIX - начала ХХ веков. Оказалось, эта тема была непопулярна. Пришлось дополнять лошадьми, волами, овцами и другими животными. Художников, которые работали исключительно в анималистические жанре, у нас не было. Обычно художники вводили животных в пейзажный или бытовой жанр. И каждый вид животных приобретал на картинах особое значение.

Волы и коровы

Автор: Мария Беляева В самом раннем произведении экспозиции "Помощник, спутник, друг" Национального художественного музея - работе "Пастушок" Василия Штернберга 1830-х, изображения коров является лишь приметой сельской жизни, трактуемых в идиллическом смысле.

В самом раннем произведении нашей экспозиции, работе "Пастушок" Василия Штернберга 1830-х, изображение коров является лишь приметой сельской жизни, трактуемой в идиллическом смысле. Позже вол является символом тяжелой жертвенного труда, терпения на пути к успеху и благополучию. Эти животные были надежными помощниками в хозяйстве, где были тяглом в плуг.

Автор: Мария Беляева На картине "Чумак" 1850-х годов Константина Трутовского, представленной в экспозиции "Помощник, спутник, друг" в Национальном художественном музее, подчеркнута большая роль, которую волы или быки играли в традиционном сельском хозяйстве.

В "Чумаке" 1850-х годов Константина Трутовского уже подчеркнута огромная роль, которую воли или быки играли в традиционном сельском хозяйстве. Художник касается темы чумацтва. Оно имело вес не только как признак национальной экономики, но и как явление культуры. Которому посвящено много образцов народной поэзии. Чумацтво было очень популярным в раннемодерное время. Почти в каждом украинском селе были чумацкие семьи. Их неизменными помощниками являлись волы серой украинской породы. Они могли работать в сложных степных условиях до 10-12 часов в сутки, перевозя больше сотни пудов груза за один раз.

С волом - животным смирным, медленным, трудолюбивым, но чрезвычайно сильным и потенциально опасным - связана тема национального гнета и сопротивления



Сергей Васильковский на картине "Чумаковский Ромадановский путь" разворачивает тему чумацкой валки в исторической плоскости. В его время чумаки с волами и возами отходит в прошлое. Художник понимает, что эта тема наравне с казачеством является ключевым для формирования национальной идентичности украинского народа.

Автор: Мария Беляева В произведении Сергея Васильковского «На волах» животные выступают помощниками в сельском хозяйстве. Демонстрируется на выставке "Помощник, спутник, друг" Нацоинального художественного музея



В конце XIX века был слом традиционного мира с его образом жизни, ведением хозяйства, отношением к земле, природе, животных. Это ставило под угрозу самосознание украинца. Для художников и художников начала ХХ века образ Украины связывался со старыми давними традициями. Это обобщенный образ как страны аграрной, щедрой, свободной, неспешной. Изображение вола или быка является знаковым для украинской культуры. С этим животным - смирным, медленным, трудолюбивым, но чрезвычайно сильным и потенциально опасным - связана тема национального гнета и сопротивления. В этюдах Сергея Васильковского, Сергея Светославского, Николая Самокиша вол выступает олицетворением силы и потенциального сопротивления, в его изображении есть что-то тревожное и беспокойное.

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Бедность, экономическая и правовая беспомощность, одинокая старость крестьян часто параллельно усиливается образом немощной, больной, или тяжело сработанной скотины. В произведении Василия Стефаника "Шкода" рассказывается о старой женщине и ее корове, которая заболела. И в конце обе боролись со смертью. Сопоставление судьбы крестьянки с судьбой ее коровы видим и на полотне "В сумерках" одесского художника Кириака Костанди.

Автор: Мария Беляева Сопоставление судьбы крестьянки с судьбой ее коровы прослеживается на холсте "В сумерки" одесского художника Кириака Костанди, представленного на выставке "Помощник, спутник, друг" в Национальном художественном музее



В течение всего XIX века образ быка как основного помощника украинского крестьянина сосуществует и сопоставляется с национальным идеалом и характером человека - степенно неторопливым и трудолюбивым. В начале ХХ века происходит переоценка ценностей. Умами людей завладевает идея прогресса, желание перемен, модернизации. В это время критик Николай Зеров начинает издеваться над поэтами, которые ориентируются на традиционные образы украинской поэзии, называя их сентиментальными квашами. Владимир Сосюра в биографическом романе "Четвертая рота" с образом быка связывает негативную идею - бедности, отсталости украинского села. И противопоставляет этому медленном неповоротливому волу прыткого коня с хозяйства немецких колонистов, которых во времена юности Сосюры было очень много в его родной Донецкой области.

Кони

Их образы прежде всего связаны с героическим прошлым, с темой войны, походов, сценами прощания, народным эпосом. Особенность нашей выставки и в том, что показываем очень качественные образцы живописи, которые обычно находятся в фондах и редко попадают в экспозиционные залы. Некоторые из них специально отреставрированы, а некоторые, как этюд Николая Самокиша с конями, экспонируются впервые.

Автор: Мария Беляева Художника Николая Самокиша называют поэтом коней, потому что он любил писать этих животных. На выставке "Помощник, спутник, друг" в Национальном художественном музее показывают несколько его произведений, в частности «Молодята», 1910-е

Идея стремительного движения, желание перемен и прогресса выражена в динамических конях Николая Самокиша. Художник большую часть творческой энергии посвятил изображению этих животных, которых очень любил. Николая Самокиша, мастера батальной и исторического жанра, называют "поэтом коня". Как вспоминал сам художник: "Я любил смотреть на быстрый бег коня, и конь в движении мне нравился больше, чем мечи, копья и луки, и в рисунках присматривался к изображениям разного рода оружия. Так незаметно тяга к батальному жанру заполонила меня ..." Николай Самокиш писал коней породы рысаков с натуры, умел изображать их в движении в любом ракурсе.

Овцы

Изображения этих животных в украинском искусстве XIX века появляются на тех полотнах, где художники пытаются овладеть реалистичной передачей безграничного пространства. Степи со стадами встречаются в произведениях Владимира Орловского, его ученика Сергея Васильковского. В позднем творчестве последнего мотив овечьей отары помогает раскрыть тему одиночества человека наедине с природой.

Автор: Мария Беляева "Отара в горах" 1910-11 годов Сергея Светославского является одной из работ, написанных художником в Средней Азии. Показывается на выставке "Помощник, спутник, друг" Национального художественного музея.

Сергей Светославский, киевский художник и путешественник, представленный у нас среднеазиатским циклом, где вместо овец изображает ослов и верблюдов. На самом деле ослы были и в Украине. Как герои вошли в басни, поговорки. Но художники не обращали на них внимания, пока не выезжали в Среднюю Азию. И там писали на картинах как атрибут восточной жизни. Так, Сергей Светославский путешествовал на Ближний Восток трижды, в поисках новых впечатлений. Его захватил местный колорит, необычный быт и разнообразие животного мира. Рисовал диких орлов, горных коз, верблюдов, овец, ослов. Животные являются главными героями его произведений, взаимодействуют с людьми, передают обыденность жизни. В последнее путешествие, которое длилось около года, Светославский поехал не только как художник, но и как исследователь местной фауны. Он был почетным членом отделения Всероссийского общества защиты животных. Многие произведения жертвовал для благотворительных аукционов, способствовал развитию киевского зоопарка, занимался поиском животных. И из Средней Азии доставлял экзотических животных в Киев за свой счет.

Гуси

Автор: Мария Беляева На картине Николая Пимоненко "Гуси, домой!" 1911 года изображена женщина, которая гонит гусей в свой двор. Произведение экспонируется на выставке "Помощник, спутник, друг" Национального художественного музея.

В нашем искусстве связаны с лирическими переживаниями, любовью. Типичной является картина Николая Пимоненко "Гуси, домой!", на которой изображена женщина, что гонит гусей в свой двор. Фактически это иллюстрация к народной песне "Гиля, гиля, сірі гуси".

Изображение гусей также добавляет созерцательного настроения пейзажным произведениям. Так художники - как Сергей Светославский и Кириак Костанди - выражали философские идеи единства человека и природы. Этот мотив перекликается с украинской поэзией. К примеру, поэт Владимир Свидзинский с образом белых гусей связывает мотив предчувствия зимы.

Завораживает работа Кириака Костанди "Гуси", на которой художник изображает стаю гусей, что по узкой тропинке возвращается с пастбища в теплый летний вечер. Произведение привлекает ярким колоритом и свободной манерой письма, в нем ощутимы черты импрессионизма. Белое оперение гусей имеет переливы различных цветов, впитывает в себя тона вечера, помогает выразить его поэзию. В живописи художника гармонично сплетены критический реализм передвижников и французский импрессионизм.

Куры

Автор: Мария Беляева Иван Макушенко в картине "На досуге" 1904 года нарисовал в качестве домашних любимцев мужчины кур и петухов. Показывается на выставке "Помощник, спутник, друг" в Национальном художественном музее

При изображении интимного уютного домашнего пространства жителей села или дачников, роль домашних любимцев часто играют эти птицы. Интересны параллели этим произведениям и в литературе. В новелле Ольги Кобылянской "Некультурная" речь идет о своеобразной и независимого нрава гуцулке, для которой цыплята и щенки заменяют детей и семью.

Собаки и кошки

Автор: Мария Беляева На картине "Девочка с собакой" 1903-1904 годов Александр Мурашко написал свою двоюродную племянницу с сенбернаром. Показывается на выставке "Помощник, спутник, друг" в Национальном художественном музее

Собаки в украинской живописи и графике XIX века встречаются в пейзажах - они пасут стада овец, помогают охотникам на охоте. На более поздних работах их изображения раскрывают тему близости человека и животных, индивидуальной привязанности. Как полноправные герои художественных произведений собаки и коты появляются в украинском искусстве в конце XIX века. Когда усиливается внимание художников к индивидуальному миру личности, городскому быту, психологии городского жителя.

Центральной работой здесь является "Девочка с собакой" Александра Мурашко. На ней написана двоюродная племянница художника Татьяна Язева с сенбернаром. Сенбернары тогда был очень популярны. Это повтор работы нидерландского живописца. Изображения больших собак с детьми пользовались спросом в западноевропейском искусстве. Картина перекликается с манерой старых мастеров, напоминает "Инфанту Маргариту" Диего Веласкеса.

Автор: Мария Беляева На "Портрете человека с собакой" Всеволода Максимовича с экспозиции "Помощник, спутник, друг" Национального художественного музея изображен его отец. На руках держит белого шпица.

Рядом - "Портрет мужчины с собакой" Всеволода Максимовича. Как мы узнали из документов, изображен его отец. На руках держит маленькую собачку. Это белый шпиц, порода, которую очень любила королева Виктория. В Российскую империю их привозили из Германии или Великобритании. Эти шпицы, как и мопсы, были дамскими любимцами. В европейской литературе XIX века любовь дам к маленьким собачек, часто осмеивается. Потому что они не приносят никакой пользы в домашнем хозяйстве. А здесь, на пороге ХХ века, художник изображает взрослого мужчину, который нежно обнимает маленькую собачку. Звучит иное отношение к животному, интеллигентность чувств, что родственно с нашим временем.

Как полноправные герои картин собаки и коты появляются, когда усиливается внимание художников к индивидуальному миру личности

Автор: Мария Беляева На картине Валерьяна Яблочкина «Добыча» 1875 года, которая экспонируется на выставке "Помощник, спутник, друг" в Национальном художественном музее, кот выступает и символом домашнего уюта, и хищником

С другой стороны - котики Валерьяна Яблочкина. Художник всю жизнь рисовал только котов. Был сыном петербургского режиссера, его младшая сестра Александра - известной актрисой. Приехал из Санкт-Петербурга в Киев в 1870-е годы, зашел к Николаю Мурашко в Киевскую рисовальную школу. Тот пригласил его на дачу, и Валерьян остался в этой гостеприимной семье на два года. У Мурашко жило много котов и кошек, поэтому художник имел большой выбор, кого рисовать. А на его картине, где нарисован кот с щеглом, отражена традиция в культуре трактовки котов. С одной стороны, кот - символ домашнего уюта, а с другой - хищник. Такой дуализм прослеживается в литературе и фольклоре. Образ кота в украинской романтической литературе 19 веке связан с колдовством. В повести Григория Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма", главную ведьму Евдокию Зубиху сопровождает черный кот. В то же время серый котик, нежный и ласковый, является главным персонажем колыбельных.

Как писал в воспоминаниях Николай Мурашко, Валерьян Яблочкин был приятным, милым, артистическим человеком, но имел недостаток - горб. Это его угнетало. Он иногда убегал из дома в бар, напивался. И начинал буянить: "Знаете, кто я? Рафаэль котов". Оттуда и пошло его прозвище.

Автор: Мария Беляева В качестве фона, нанесенного на стены зала экспозиции "Помощник, спутник, друг" в Национальном художественном музее, выступает картина харьковского живописца Николая Сергеева "Нашествие зимы". Писал восемь лет, с 1901 по 1908

В качестве фона, нанесенного на стены зала экспозиции, выступает картина харьковского живописца Николая Сергеева "Нашествие зимы". Писал восемь лет, с 1901 по 1908. В его работах всегда чувствуется символический подтекст. Здесь изображен неожиданный приход зимы и есть анималистический мотив - синички.

"Выставкой" Помощник, спутник, друг" мы начинаем прицельный фокусный показ малоизвестной части нашей коллекции, - рассказывает заместитель генерального директора по выставочно-экспозиционной работе Оксана Баршинова. - Обычно мы не выделяли отдельно тему изображения животных в искусстве XIX веке. На выставке много известных имен - Александр Мурашко, Николай Пимоменко, Всеволод Максимович, Сергей Васильковский, Сергей Светославский. Их работы представлены в нашей постоянной экспозиции, как в общей картине развития искусства XIX-XX века. В теме отношений человека и животных мы раскрываем, как они формировались, как на них влияли социальное устройство, экономические факторы. Прокладываем мостик в настоящее, чтобы поговорить, как меняются отношения человека и животных сегодня, в рамках новой этики. Культура не ограничивается произведениями искусства, она пронизывает всю нашу жизнь. В частности, есть культура отношений с животными. К созданию выставки присоединились Киевский зоопарк и Фонд помощи бездомным животным Happy Paw. У нас будут экскурсии не только со специалистами музея, но и с биологами, дискуссии о современном отношении к животным с участием работников фонда и зоопарка. Выставка "Помощник, спутник, друг" продолжается в Национальном художественном музее Украины до 28 марта.