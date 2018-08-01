Замок с "Игры престолов" продают по цене квартиры в Киеве

Фото: buzzfeed.com

Часть исторического замка в Северной Ирландии, в котором снимали сериал "Игра престолов", продают за $656 тыс.

В распоряжении новых владельцев будут шесть роскошных многоэтажных квартир со сводчатыми потолками и каминами XIX в., сообщает Buzzfeed.

По сюжету "Игры престолов" Робб Старк казнил в этом замке Рикарда Карстарка.

Заявленная стоимость ниже, чем просят за дом в Лос-Анджелесе и почти равна цене 3-комнатной квартиры в центре Киева.

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С момента постройки и до 1921 года в замке жила семья графов Госфорд. Во время Второй мировой войны там размещались войска, а после этого здание превратили в отель.

Президент по программированию канала HBO Кейси Блойс приоткрыл завесу тайны о дате премьеры восьмого и заключительного сезона сериала "Игра престолов". Телепроект вернется на экраны в 2019 году. Блойс не спешит раскрывать подробности последнего сезона. Но добавил, что премьера состоится "в 2019 году, в первой половине".