"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение

Kola выпустила песню-посвящение "Ба" и клип к ней. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Исполнительница и саунд-продюсер Kola представила сингл "Ба". Посвятила песню бабушке, которая не успела увидеть внучку на сцене.

Создала трек вместе с рэпером Владимиром Skofka.

"Моя Ба всегда мечтала увидеть меня по телевизору, но так и не успела. Однако я знаю, что даже с неба она все видит и очень гордится мной. Эта песня разливается в моей душе и я хочу, чтобы люди, которые услышат ее, поняли одно: уделяйте больше времени своим родным людям пока они еще живы. Ведь так важно поговорить с кем-то посоветоваться, поужинать, обнять и выразить свою сильную любовь", - отметила Kola.

Также певица выпустила клип, режиссером которого является Антон Ковальский.

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"Когда закрываю глаза, могу окунуться в дом, где проходило детство, почувствовать этот запах, прикосновение бабушкиных рук и ее голос. Я все это помню, будто было вчера. И именно в этом видео мы с командой пытались воссоздать ту атмосферу дома, по которому я хожу много лет и вспоминаю, как все было", - поделилась исполнительница.

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