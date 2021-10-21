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четверг, 21 октября 2021 15:28

Jerry Heil предстала 69-летней "холостячкой" в новом клипе

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Jerry Heil предстала 69-летней &quot;холостячкой&quot; в новом клипе
Jerry Heil выпустила клип на песню #ЗДН в день рождения. Фото: instagram.com/thejerryheil

Блогер и исполнительница Jerry Heil в день рождения порадовала фанов треком #ЗДН и клипом к нему. 21 октября звезде исполнилось 26 лет.

Премьерой клипа Яна Шемаева - настоящее имя певицы - поделилась в Instagram. Видеоработу опубликовали на ее официальном канале YouTube.

"69 лет - не приговор, если ты молода душой. И никогда не поздно отправиться на поиски любви. Ведь как показывает Jerry Heil в роли Jerry Hefner, которая живет в Межигорье, имеет все блага, лучших представителей мужского пола рядом и даже может захотеть снять шоу "Холостячка" с Григорием Решетником у себя дома, главной ценностью все равно оказывается любовь", - говорится в описании видео.

Режиссерами клипа стали Валерия Фадеева и Екатерина Дема. В съемках приняли участие народный артист Павел Зибров, ведущий Решетник и участники первого и второго сезонов "Холостячки" - Андрей Рыбак, Алексей Трегубенко, Илья Рыбаченко, Артем Шепель и Евгений Ковтуненко.

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Артистка Jerry Heil победила в международном музыкальном конкурсе Djooky Music Awards. Она поедет в американский Лос-Анджелес записывать песни.

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