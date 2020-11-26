Жадан и Екатерина Калитко примут участие в вечере Пауля Целана

Автор: Довженко-Центр 23 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Пауля Целана

Литературный вечер Пауля Целана при участии писателей Сергея Жадана и Екатерины Калитко пройдет 3 декабря в столичном Национальном центре Александра Довженко. Состоится по случаю 100-летия со дня рождения немецкоязычного поэта из Черновцов.

В программе - дискуссия о жизни и творчестве Целана, поэтические чтения Жадана и Екатерины Калитко. А также показ документального фильма "Анчель". Снят в 2020-м австрийским режиссером и поэтессой Сюзанной Аюб при участии историка искусств Клауса Демуса - близкого друга Целана. Демонстрируется на немецком языке с украинскими субтитрами.

Обсуждение будет модерировать культурный менеджер и переводчица Евгения Лопата - куратор ряда проектов в Украине и за рубежом, посвященных Целану.

Мероприятие проводит Австрийский культурный форум в Киеве. Начало - 3 декабря в 19:00 в Довженко-центре на Сцене 6.

Событие состоится с соблюдением всех карантинных норм.

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"Столетний юбилей поэта - это праздник не только Целана и его потомков, не только немецкоязычной литературы, но и праздник Черновцов и многих людей, благодаря которым Пауль Целан стал частью и украинской культуры. Не будет преувеличением сказать, что немало украинских классиков позавидовали бы потому размаху, с которым фигуру Пауля Целана продвигают, читают и знают в нашей стране", - пишет поэт и публицист Андрей Любка.