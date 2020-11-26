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четверг, 26 ноября 2020 11:38

Жадан и Екатерина Калитко примут участие в вечере Пауля Целана

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Автор: Довженко-Центр
  23 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Пауля Целана
23 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Пауля Целана

Литературный вечер Пауля Целана при участии писателей Сергея Жадана и Екатерины Калитко пройдет 3 декабря в столичном Национальном центре Александра Довженко. Состоится по случаю 100-летия со дня рождения немецкоязычного поэта из Черновцов.

В программе - дискуссия о жизни и творчестве Целана, поэтические чтения Жадана и Екатерины Калитко. А также показ документального фильма "Анчель". Снят в 2020-м австрийским режиссером и поэтессой Сюзанной Аюб при участии историка искусств Клауса Демуса - близкого друга Целана. Демонстрируется на немецком языке с украинскими субтитрами.

Обсуждение будет модерировать культурный менеджер и переводчица Евгения Лопата - куратор ряда проектов в Украине и за рубежом, посвященных Целану.

Мероприятие проводит Австрийский культурный форум в Киеве. Начало - 3 декабря в 19:00 в Довженко-центре на Сцене 6.

Событие состоится с соблюдением всех карантинных норм.

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"Столетний юбилей поэта - это праздник не только Целана и его потомков, не только немецкоязычной литературы, но и праздник Черновцов и многих людей, благодаря которым Пауль Целан стал частью и украинской культуры. Не будет преувеличением сказать, что немало украинских классиков позавидовали бы потому размаху, с которым фигуру Пауля Целана продвигают, читают и знают в нашей стране", - пишет поэт и публицист Андрей Любка.

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