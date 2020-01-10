Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби

Фото: kinowar.com

На днях в Сети появился второй официальный трейлер фильма "Хищные птицы" от компании Warner Bros.

Это будет история Харли Квинн, снятая на основе комиксов DC Entertainment.

Главную роль сыграла Марго Робби, которая уже появлялась в образе Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц". Также в будущей экранизации засветились Мэри Элизабет Уинстед, Джерни Смоллетт-Белл, Юэн Макгрегор, Бояна Новакович, Крис Мессина.

Режиссером "Хищных птиц" стала Кэти Янь.

Сюжет картины рассказывает о борьбе Харли Квинн, Охотницы, Черной Канарейки и Рене Монтойи с главарем преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

Мировую премьеру "Хищных птиц" назначили на 7 февраля 2020 года.

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Супергеройский фильм "Аквамен" собрал $1 млрд в мировом прокате, сообщает Box Office Mojo. Это лучший результат для кинофраншизы под условным названием "Расширенная вселенная DC".