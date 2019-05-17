Нашли нового Бэтмена

Автор: polygon.com Роберт Паттинсон может исполнить главную роль в супергеройском фильме "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза

Английский актер Роберт Паттинсон может сыграть супергероя Бэтмена в одноименном фильме американского режиссера Мэтта Ривза. Ведет переговоры о роли с киностудией Warner Bros.

Соглашение с актером еще не заключили, но это должно произойти в ближайшее время. Сейчас Паттинсон - главный кандидат на роль. Об этом сообщает издание Variety.

Роберт Паттинсон сыграл волшебника Седрика Диггори в киносерии "Гарри Поттер" по циклу романов Джоан Роулинг и вампира Эдварда Каллена в киносерии "Сумерки" на основе цикла произведений Стефани Майер. Также снимался в фильмах "Космополис" и "Звездная карта" режиссера Дэвида Кроненберга, "Ровер", "Затерянный город Z", "Хорошее время".

Мэтт Ривз является режиссером фильмов "Монстро", "Впусти меня", "Рассвет планеты обезьян" и "Война за планету обезьян". Сейчас он пишет сценарий фильма "Бэтмен". Препродакшена должно начаться летом. Ожидается, что съемочный процесс стартует в конце этого или начале следующего года.

Премьера "Бэтмена" запланирована на 25 июня 2021-го.

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Снимать и играть главную роль в сольном фильме о Бэтмене по мотивам комиксов издательства DC Comics должен был Бен Аффлек. Ранее он воплотил персонажа в лентах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Отряд самоубийц" и "Лига справедливости". В январе 2017 года Аффлек покинул режиссерский пост, и тогда постановщиком картины назначили Мэтта Ривза. В этом году в январе стало известно, что Аффлек не будет исполнять роль Брюса Уэйна, потому что студия ищет более молодого актера.