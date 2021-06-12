Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака"

 
Ексклюзивы
1/5
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 459
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 810
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 882
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1854
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 486
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 711
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1152
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 378
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 351
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 864
Фото
Все фото
21
7
5
5
25
Показали иконы на ящиках, в которых &quot;хранили смерть&quot;
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Родилась секс-символ 1950-х
Родилась секс-символ 1950-х
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
Видео
Все видео
Священник должен был читать молитву, когда рядом происходит секс
Священник должен был читать молитву, когда рядом происходит секс
Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"
Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"
Go_A, "Гайдамаки" и "Мандри" выступят в Карпатах накануне Дня Конституции
Go_A, "Гайдамаки" и "Мандри" выступят в Карпатах накануне Дня Конституции
"В голове вертелось - скоро эти люди начнут друг друга убивать" - кинофестиваль "Молодость"
"В голове вертелось - скоро эти люди начнут друг друга убивать" - кинофестиваль "Молодость"
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 540
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 396
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2367
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 603
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 234
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 00:45

Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака"

  Комментировать

Представили тизер второго сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак". Это произошло во время фестиваля Netflix Geeked Week. Также анонсировали совместную презентацию со студией CD Projekt RED. Она получила название WitcherCon, пройдет 9 июля.

Второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix в конце 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры взломали серверы разработчика Cyberpunk 2077 и "Ведьмака"

В новых сериях Геральт вместе с Цириллою отправятся в лагерь колдунов, где рос главный герой. Жрица научит девушку контролировать свой мощный дар и поможет узнать о его происхождении. Также раскроют тайны прошлого Геральта.

Как пишут американские СМИ, теперь создатели сериала возьмутся за экранизацию спин-оффа The Witcher: Blood Origin. Новый мини-сериал получит 6 серий и расскажет о событиях, которые происходили за 1200 лет до появления главного героя основного шоу.

Автор: Netflix
  Фестиваль, посвященный сериалу "Ведьмак" пройдет 9 июня
Фестиваль, посвященный сериалу "Ведьмак" пройдет 9 июня

1-й сезон сериала "Ведьмак" от Netflix вышел в декабре 2019 года. В 1-й месяц после выхода шоу посмотрело более 76 млн зрителей.

Во 2-м сезоне будут изменения. Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрих рассказала в интервью The Wrap, что в новом сезоне не будет нескольких временных шкал, которые критиковали зрители.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 10513
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 4113
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
 Просмотров: 3987
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру Просмотров: 3708
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 3654
Культура
Священник должен был читать молитву, когда рядом происходит секс
Священник должен был читать молитву, когда рядом происходит секс
 Просмотров: 126
Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"
Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"
 Просмотров: 63
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
21
 Просмотров: 882
Премьеры недели: На экраны возвращается культовая лента
Премьеры недели: На экраны возвращается культовая лента
 Просмотров: 216
Go_A, "Гайдамаки" и "Мандри" выступят в Карпатах накануне Дня Конституции
Go_A, "Гайдамаки" и "Мандри" выступят в Карпатах накануне Дня Конституции
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
15
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
Голосов: 29
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть