Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака"

Представили тизер второго сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак". Это произошло во время фестиваля Netflix Geeked Week. Также анонсировали совместную презентацию со студией CD Projekt RED. Она получила название WitcherCon, пройдет 9 июля.

Второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix в конце 2021 года.

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В новых сериях Геральт вместе с Цириллою отправятся в лагерь колдунов, где рос главный герой. Жрица научит девушку контролировать свой мощный дар и поможет узнать о его происхождении. Также раскроют тайны прошлого Геральта.

Как пишут американские СМИ, теперь создатели сериала возьмутся за экранизацию спин-оффа The Witcher: Blood Origin. Новый мини-сериал получит 6 серий и расскажет о событиях, которые происходили за 1200 лет до появления главного героя основного шоу.

Автор: Netflix Фестиваль, посвященный сериалу "Ведьмак" пройдет 9 июня

1-й сезон сериала "Ведьмак" от Netflix вышел в декабре 2019 года. В 1-й месяц после выхода шоу посмотрело более 76 млн зрителей. Во 2-м сезоне будут изменения. Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрих рассказала в интервью The Wrap, что в новом сезоне не будет нескольких временных шкал, которые критиковали зрители.