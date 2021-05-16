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воскресенье, 16 мая 2021 00:45

Вышел трейлер с черной актрисой в роли королевы Англии

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Вышел первый трейлер мини-сериала "Анна Болейн". Еще до выхода стал известен тем, что королеву воплотит темнокожая актриса. А именно британская модель с ямайскими корнями Джоди Тернер-Смит.

Трехсерийная драма выйдет в мае, на Channel 5. Это психологический триллер, который расскажет о последних месяцах жизни Анны Болейн.

"Она догадывалась о казни. Делала все возможное, чтобы обеспечить будущее своей дочери Елизаветы I. Болейн была слишком амбициозная для своего времени. Бросила вызов патриархату. За это ее и убили. Мы переосмыслим историю этой культовой женщины с точки зрения феминизма. Поэтому сериал не понравится тем, кто ждал просто пересказа "Тюдоров", - говорят продюсеры сериала Фей Уорд Ханна Фаррелл. Они продюсировали фильм "Еще одна из рода Болейн" 2008-го. Тогда роль королевы выполнила Натали Портман, ее сестры - Скарлетт Йоханссон.

Трейлер начинается с суда над Анной Болейн. Она не признает себя виновной в государственной измене. Трейлер продолжает наращивать напряжение кадрами ее родов, а потом ставит ряд вопросов: "Нечестная или преданная?"; "Предатель или новатор?" и "Грешница или святая?". В конце королева заявляет зрителю: "Мир узнает, что я невиновна".

Автор: Channel 5
 

Ранее Джоди Тернер-Смит, играющая Болейн, рассказала в интервью, что ее жизнь перекликается с королевой. Понимает ее, потому что только недавно родила ребенка.

"Мало что изменилось с времен Анны Болейн. Желание уничтожить мощных женщин все еще присутствует в нашем обществе. Посмотрите на последние четыре года в Америке. Посмотрите, как некоторые политики говорили о женщинах, которые решились быть напористыми или демонстрировали свой интеллект и силу. Только вспомните, как Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон неприятной женщиной. Не говоря уже о том, как общество демонстрирует свое желание сделать женщин бессильными. Ежегодно в некоторых странах лишают распоряжаться своим здоровьем и жизнью. Такое жестокое обращение в том числе является следствием неравенства и расизма", - говорит актриса в интервью The Guardian.

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Добавляют, что в последнее время есть тенденция, что известных личностей в кино играют люди других национальностей. Например, индийский актер сыграл Дэвида Копперфилда, в сериале от Netflix "Бриджертон" появилась черная королева Шарлотта. Поэтому выбор Джоди Тернер-Смит на роль королевы вызвал критику в соцсетях.

"Я выбрала актрису не за цвет кожи. Да, у нее нет типичного для изображения Анны Болейн рыжих волос, например. Но я категорически настаиваю, что лучше нее никто бы не сыграл именно нашу Болейн - жестокую, сложную и страстную. Мне пришлось объяснить на кастинге некоторым актерам другой национальности: "Вы здесь не ради галочки. Это не реклама Benetton. Мы ждем от вас максимальной отдачи и качественной игры", - говорит режиссер Линдси Миллер.

В частности, служанку королевы играет Мэдж Шелтон - актриса бразильского и британского происхождения. Имеет большой опыт на театральной сцене, играла в "Отелло" и "Йерма". По ее словам, в театре давно многорасовый актерский состав, все привыкли. Поэтому удивлена, что в ситуации с сериалом это вызвало возмущение.

Автор: CBS
 

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Анна Болейн была второй женой Генриха VIII. Коронация состоялась 1533-го. Вместо обещанного наследника родила девочку. После имела несколько выкидышей. Монарх обвинил Болейн в измене. Ее казнили 19 мая 1536 года.

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