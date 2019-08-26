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понедельник, 26 августа 2019 22:36

Вышел трейлер финала саги о Скайуокерах

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Автор: collider.com
  Американский актер Адам Драйвер и англичанка Дейзи Ридли играют главные роли в фильме "Звездные войны: Восхождение Скайуокера". Кино завершит трилогию сиквелов и всю историю семьи Скайуокеров в течение девяти эпизодов
Американский актер Адам Драйвер и англичанка Дейзи Ридли играют главные роли в фильме "Звездные войны: Восхождение Скайуокера". Кино завершит трилогию сиквелов и всю историю семьи Скайуокеров в течение девяти эпизодов

Вышел трейлер фантастического фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера". Девятый эпизод станет финалом саги о Скайуокерах.

Действие происходит через год после событий восьмого эпизода "Последние джедаи". Остатки Сопротивления еще раз сталкиваются с Первым орденом. Давний конфликт между джедаями и ситхами достигает апогея, по сюжету.

Ленту снял американский режиссер Джей Джей Абрамс, постановщик седьмого эпизода "Пробуждение силы". Центральные роли исполняют Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега и Оскар Айзек. Шотландский актер Иен Макдермид вернулся к роли императора Палпатина. Съемочный процесс проходил в Великобритании и Иордании с августа 2018-го по февраль 2019-го.

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера" выйдут в украинский прокат 19 декабря.

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Перед тем, как выложить в сеть, сначала трейлер "Восхождения Скайуокера" кинокомпания Disney показала посетителям собственного конвента D23 Expo. Прошел 23-25 августа в городе Анахайм, штат Калифорния, США. На мероприятии анонсировали новые проекты студии. Фильм "Черная Пантера 2", сериалы "Мисс Марвел", "Лунный Рыцарь" и "Женщина-Халк" на основе комиксов издательства Marvel и "Кеноби" с Юэном МакГрегором в главной роли.

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