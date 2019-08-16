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суббота, 17 августа 2019 21:45

Крупнейший в мире интерактивный кинофестиваль пройдет в Украине

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Крупнейший в мире интерактивный кинофестиваль пройдет в Украине
Манхэттенский кинофестиваль проходит одновременно в более чем 350 городах мира. Зрители голосуют за победителя. Фото: youtube.com

Вышел трейлер ежегодного международного Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов. Пройдет в украинских кинотеатрах с 26 сентября по 6 октября.

Это крупнейший интерактивный кинофестиваль. Охватывает более 350 городов из разных стран. Ежегодно собирает заявки от режиссеров со всего мира и в сентябре представляет очередную подборку финалистов. Победителей путем голосования определяет международная аудитория в течение недели. Мероприятие призвано искать новые таланты в кинематографе и дать им возможность проявить себя.

Впервые фестиваль состоялся в 1998 году в округе Манхэттен, Нью-Йорк, США.

В Украине Манхэттенский кинофестиваль представляет компания "Артхаус Трафик". В этом году украинские зрители в 13-й раз смогут присоединиться к выбору лучшей короткометражки года.

Слоган мероприятия - "Один мир - одна неделя - один фестиваль".

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В прошлом году Манхэттенский фестиваль прошел в 32 кинотеатрах Украины. Девять короткометражных лент, которые попали в список финалистов, в течение недели оценили 6373 украинских киноманов.

В симпатиях относительно фильмов украинцы оказались солидарны со зрителями со всего мира - их фаворитом стала картина "Два незнакомца, которые встречаются пять раз" британского режиссера Маркуса Марку. Рассказывает о двух мужчинах, которые встречаются в ключевые моменты своих жизней. Со временем их первоначальный конфликт уступает место состраданию и дружбе, по сюжету.

Лучшим актером признали Феликса Гренье, исполнившего главную роль в канадской ленте "Хищник".

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Дата
17
августа

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