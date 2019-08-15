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четверг, 15 августа 2019 21:45

Девятый фильм Квентина Тарантино вышел в прокат

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Автор: imdb.com
  В фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо играет телеактера, который пытается добиться успеха в кинобизнесе в конце 1960-х
В фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо играет телеактера, который пытается добиться успеха в кинобизнесе в конце 1960-х

15 августа в украинский прокат вышел фильм "Однажды в Голливуде". Это девятая лента американского режиссера Квентина Тарантино. Посвящена теле- и киноиндустрии конца 1960-х в США.

Действие происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году. Бывшая звезда ковбойских сериалов Рик Далтон никак не достигнет успеха. Ему предлагают сняться в итальянском фильме - спагетти-вестерне. Попытка восстановить карьеру актера-неудачника происходит на фоне знаковых событий тогдашнего Голливуда. В соседнем доме члены секты маньяка Чарльза Мэнсона в ночь на 9 августа 1969-го убили пять человек. В частности, жену режиссера Романа Полански - актрису Шэрон Тейт.

"Тарантино не умеет снимать ниже определенного уровня. И в новой работе мастерство очевидно, - говорит журналист Владислав Недогибченко. - Для режиссера это шаг вперед. Он более взрослый. Погружается внутрь эпохи и каждой сцены. Более сдержанный, старается не торопить развитие сюжета. Кураж и юмор есть, но уже далеко не в каждой сцене.

Эта лента - жест уважения ко всему, что любит Тарантино. Старому кино и Голливуду. Собственным методам - ретроспективам, появлениям в фильмах звезд, цитированию других режиссеров и себя самого. Тарантино родился в 1963-м. Он не жил в изображаемой эпохе. Познал ее из кино. "Однажды в Голливуде" - для него возможность выразить свои эмоции и создать собственную версию того времени".

Центральные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Шэрон Тейт сыграла Марго Робби, а Брюса Ли - Майк Мо. Также в фильме снялись Дакота Фэннинг, Курт Рассел, Аль Пачино, Тимоти Олифант, Дэмиэн Льюис, Люк Перри, Зои Белл. Продолжительность картины - 161 мин. Мировая премьера состоялась 21 мая на 72-м Каннском кинофестивале.

За первый уикенд в американском прокате лента собрала $41 млн. Это лучший старт в карьере Тарантино. Общие кассовые сборы на сегодняшний день составляют $111 млн.

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Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт во второй раз снимаются у Квентина Тарантино. Ди Каприо в 2012 году сыграл антагониста, рабовладельца Кэлвина Кэнди в фильме "Джанго освобожденный". А Питт в 2009-м исполнил главную роль лейтенанта Альдо Рейна в ленте "Бесславные ублюдки".

Это также вторая совместная работа Ди Каприо и Марго Робби. В 2013-м они снялись в байопике "Волк с Уолл-стрит" режиссера Мартина Скорсезе.

"Однажды в Голливуде" может стать предпоследней работой Тарантино. Он неоднократно заявлял, что планирует снять 10 фильмов.

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15
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