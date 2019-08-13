Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет

Британский журнал о кино Empire по случаю своего 30-летнего юбилея выбрал самые важные фильмы последних трех десятилетий. По одной ленте с каждого года в течение 1989-2018-го.
Постеры отобранных картин журнал поместил на обложку специального юбилейного выпуска, который вышел в 30-ти версиях. Главным критерием попадания в список стало влияние фильмов на кинематограф и поп-культуру.
Лидером по количеству лент в рейтинге стал канадский режиссер Джеймс Кэмерон. Три его работы вошли в перечень самых выдающихся - "Терминатор 2", "Титаник" и "Аватар". На втором месте британец Кристофер Нолан с картинами "Темный рыцарь" и "Начало".
Топ-30 фильмов по версии Empire выглядит так:
1989 год - "Бэтмен" Тима Бёртона;
1990 год - "Славные парни" Мартина Скорсезе;
1991 год - "Терминатор 2: Судный день" Джеймса Кэмерона;
1992 год - "Бешеные псы" Квентина Тарантино;
1993 год - "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга;
1994 год - "Побег из Шоушенка" Фрэнка Дарабонта;
1995 год - "История игрушек" Джона Лассетера;
1996 год - "Крик" Уэса Крэйвена;
1997 год - "Титаник" Джеймса Кэмерона;
1998 год - "Блэйд" Стивена Норрингтона;
1999 год - "Матрица" сестер Вачовски;
2000 год - "Американский психопат" Мэри Хэррон;
2001 год - "Властелин колец: Братство кольца" Питера Джексона;
2002 год - "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки;
2003 год - "Трудности перевода" Софии Копполы;
2004 год - "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта;
2005 год - "Горбатая гора" Энга Ли;
2006 год - "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо;
2007 год - "Старикам тут не место" братьев Коэн;
2008 год - "Темный рыцарь" Кристофера Нолана;
2009 год - "Аватар" Джеймса Кэмерона;
2010 год - "Начало" Кристофера Нолана;
2011 год - "Девичник в Вегасе" Пола Фига;
2012 год - "Мстители" Джосса Уидона;
2013 год - "Гравитация" Альфонсо Куарона;
2014 год - "Бердмэн" Алехандро Гонсалеса Иньярриту;
2015 год - "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера;
2016 год - "Лунный свет" Барри Дженкинса;
2017 год - "Прочь" Джордана Пила;
2018 год - "Черная Пантера" Райана Куглера.
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Журнал Empire выходит в Великобритании ежемесячно с июля 1989 года. Является лидером на британском рынке изданий о кино. Публикует новости, рецензии на фильмы, интервью с представителями индустрии, рейтинги, репортажи со съемочных площадок.
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