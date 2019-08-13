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вторник, 13 августа 2019 21:45

Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
30

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Журнал Empire выпустил юбилейный номер с 30-ю обложками. На них изображены важнейшие фильмы, вышедшие с 1989-го до 2018 года
Фото: pressgazette.co.uk
Журнал Empire выпустил юбилейный номер с 30-ю обложками. На них изображены важнейшие фильмы, вышедшие с 1989-го до 2018 года
Журнал Empire выпустил юбилейный номер с 30-ю обложками. На них изображены важнейшие фильмы, вышедшие с 1989-го до 2018 года
Журнал Empire выпустил юбилейный номер с 30-ю обложками. На них изображены важнейшие фильмы, вышедшие с 1989-го до 2018 года
Журнал Empire выпустил юбилейный номер с 30-ю обложками. На них изображены важнейшие фильмы, вышедшие с 1989-го до 2018 года

Британский журнал о кино Empire по случаю своего 30-летнего юбилея выбрал самые важные фильмы последних трех десятилетий. По одной ленте с каждого года в течение 1989-2018-го.

Постеры отобранных картин журнал поместил на обложку специального юбилейного выпуска, который вышел в 30-ти версиях. Главным критерием попадания в список стало влияние фильмов на кинематограф и поп-культуру.

Лидером по количеству лент в рейтинге стал канадский режиссер Джеймс Кэмерон. Три его работы вошли в перечень самых выдающихся - "Терминатор 2", "Титаник" и "Аватар". На втором месте британец Кристофер Нолан с картинами "Темный рыцарь" и "Начало".

Топ-30 фильмов по версии Empire выглядит так:

1989 год - "Бэтмен" Тима Бёртона;

1990 год - "Славные парни" Мартина Скорсезе;

1991 год - "Терминатор 2: Судный день" Джеймса Кэмерона;

1992 год - "Бешеные псы" Квентина Тарантино;

1993 год - "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга;

1994 год - "Побег из Шоушенка" Фрэнка Дарабонта;

1995 год - "История игрушек" Джона Лассетера;

1996 год - "Крик" Уэса Крэйвена;

1997 год - "Титаник" Джеймса Кэмерона;

1998 год - "Блэйд" Стивена Норрингтона;

1999 год - "Матрица" сестер Вачовски;

2000 год - "Американский психопат" Мэри Хэррон;

2001 год - "Властелин колец: Братство кольца" Питера Джексона;

2002 год - "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки;

2003 год - "Трудности перевода" Софии Копполы;

2004 год - "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта;

2005 год - "Горбатая гора" Энга Ли;

2006 год - "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо;

2007 год - "Старикам тут не место" братьев Коэн;

2008 год - "Темный рыцарь" Кристофера Нолана;

2009 год - "Аватар" Джеймса Кэмерона;

2010 год - "Начало" Кристофера Нолана;

2011 год - "Девичник в Вегасе" Пола Фига;

2012 год - "Мстители" Джосса Уидона;

2013 год - "Гравитация" Альфонсо Куарона;

2014 год - "Бердмэн" Алехандро Гонсалеса Иньярриту;

2015 год - "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера;

2016 год - "Лунный свет" Барри Дженкинса;

2017 год - "Прочь" Джордана Пила;

2018 год - "Черная Пантера" Райана Куглера.

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Журнал Empire выходит в Великобритании ежемесячно с июля 1989 года. Является лидером на британском рынке изданий о кино. Публикует новости, рецензии на фильмы, интервью с представителями индустрии, рейтинги, репортажи со съемочных площадок.

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