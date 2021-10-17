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воскресенье, 17 октября 2021 11:44

Вышел трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном

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Вышел трейлер &quot;Бэтмена&quot; с Паттинсоном
В кинотеатрах фильм появится 4 марта 2022 года. Фото: Warner Bros. Pictures

Киностудия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер нового фильма о Бэтмене.

Впервые роль супергероя исполнил актер Роберт Паттинсон, сообщает УНН.

В фильме также сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Энди Серкис.

Фильм снял Мэтт Ривз. Картина выйдет в прокат 3 марта 2022.

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В новом фильме, Бэтмен будет расследовать детективное дело - некоторые люди начинают умирать странным образом, Бэтмен должен углубиться в темный мир Готэма, чтобы найти подсказки и решить тайну, связанную с историей Готэма и его преступниками. Фильм будет иметь нескольких злодеев, ведь все они являются подозреваемыми.

Ранее премьеру планировали на октябрь 2021 года. Кроме того, съемки картины дважды прекращались из-за пандемии.

Планируется два сиквела, а два спин-офф-сериала находятся в разработке с участием HBO Max.

Стриминговий сервис Netflix выпустит документальный фильм "Бритни против Спирс" о борьбе певицы 39-летней Бритни Спирс с родительской опекой.

Трейлер опубликовали на YouTube-канале Netflix. Над картиной около года работала режиссер Эрин Ли Карр.

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17
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