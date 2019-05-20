Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"

В трейлере показали, как герой Аарона Пола рассуждает о несбывшиеся надежды на лучший мир. Фото: static.ukrinform.com

Трейлер третьего сезона сериала "Мир дикого Запада" выпустил HBO.

Сериал выйдет 2020-го, но точная дата неизвестна, пишет "Прямий".

В трейлере показали, как герой Аарона Пола рассуждает о несбывшиеся надежде на лучший мир.

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В конце он встречает знакомого персонажа.

"Мир дикого Запада" - история жестокого парка развлечений, где роботов почти невозможно отличить от людей, зато с их памятью и их жизнями можно творить все, что заблагорассудится. Правда, это возможно лишь до поры до времени, пока не окажется, что у кукол тоже есть чувства и стремления.

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