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пятница, 14 мая 2021 18:05

Вышел онлайн один из самых дорогих украинских фильмов

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Онлайн вышел фильм "Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія". Лента доступна во всем мире на языке оригинала с английскими субтитрами на платформе Takflix.

Это последний фильм Юрия Ильенко. Как оператор снял фильм Сергея Параджанова "Тіні забутих предків", как режиссер - "Білий птах із чорною ознакою", "Криниця для спраглих", "Лебедине озеро. Зона".

"Фильм стал главным событием кинематографической жизни в начале нулевых. История противостояния гетмана Ивана Мазепы и российского царя Петра Первого. Аллегорический образ Украины и украинцев, которые потеряли себя в результате собственной компромиссности, готовности жить "в маске". Нередко и маска прирастает к лицу так, что уже не знать, где истинное лицо отдельного человека, нации в целом.

Картина Юрия Ильенко вызвала шквал критики, которая не выглядела безосновательной: фильм оказался непомерно длинным, обещанный режиссером блокбастер отнюдь не сложился. Прокат оказался минимальным. Уже после смерти режиссера фильм немного сократили и реставрировали. На показах в Киеве и некоторых городах Украины он собирал немалые аудитории", - пишет киновед Сергей Трымбач в книге "Кіно народжене Україною".

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"Молитва за гетьмана Мазепу" стала первым полнометражным крупнобюдженым фильмом за годы независимости Украины. На его создание выделили более 12 млн гривен. Главные роли в картине исполнили Богдан Ступка и Людмила Ефименко, молодого Мазепу сыграл ее сын Филипп Ильенко.

Сам режиссер отмечал, что в основе сюжета - фантасмагорические сны-истории о кровавом пире трех больших призраков европейской культуры: Петра I, Карла XII и гетмана Мазепы на поле Полтавской битвы 1709 года.

Автор: Filmweb
  Богдан Ступка играет главную роль в последнем фильме Юрия Ильенко «Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия».
Богдан Ступка играет главную роль в последнем фильме Юрия Ильенко «Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия».

"Еще задолго до начала съемок фильма в России образовался хор голосов с известными московскими политиками во главе, которые готовы были сделать все возможное и невозможное чтобы этот фильм не был создан. Но премьера все же состоялась на известном Берлинском кинофестивале", - пишет "Радио Свобода" в 2002 году. - Уже первые российские рецензии после просмотра этого фильма в главном фестивальном дворце Берлина ничего удивительного не принесли. Та же ярость, перемешана с шовинизмом и самомнением.

Один из Московских рецензентов, Андрей Плахов, фактически оценивает не сам фильм, а украинскую историю, "гневно-номенклатурное лицо Богдана Ступки". Хотя он и до министерства был хорошо известным украинским актером. Можно также сказать, что упомянутый российский кинокритик грубо топчется по режиссерской судьбе Юрия Ильенко, хотя речь идет будто бы только об одном фильме и впопыхах пересмотренном. Непонятно только, какой смысл вкладывает Плахов в "интернационализм и экуменизм Параджанова" и почему ученик последнего не смог проявить режиссерское мышление именно в сексуальных сценах "Молитви за гетьмана Мазепу"... Неужели в фильме были только одни эротические сцены? Чудо, что российский кинокритик признал за Ильенко знания "своей, украинской, естественности", потому что самому Плахову она не только чужая, но и ненавистная, чем насквозь и пронизана его рецензия на фильм.

Главное в том, как говорил итальянский режиссер Федерико Феллини, что главный судья фильма - не капризная братия кинокритиков, а миллионы зрителей, для которых фильмы и снимаются".

Фильм создавался на Национальной киностудии художественных фильмов им. А. Довженко в 2002 году, но так и не был завершен. Не было создано звуковой дорожки. В 2008 году компании "Ильенко Фильм" удалось получить права на ленту и приступить к созданию новой версии, а на самом деле - завершение.

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