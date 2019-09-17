Вышел официальный трейлер фильма-претендента на "Оскар"

Вышел официальный трейлер фильма "Домой". Фото: armyinform.com.ua

17 сентября в сети появился официальный трейлер украинского фильма "Домой", который стал претендентом на "Оскар".

Промо-ролик опубликовали на YouTube.

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Мировая премьера ленты состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд".

В Украине впервые фильм показали в рамках Одесского кинофестиваля. "Домой" завоевал Золотого Дюка.

Сейчас лента претендует на "Оскар" и борется за победу между другими 50 фильмами за номинацию Европейской киноакадемии.

Сюжет ленты рассказывает о крымском татарине Мустафе, у которого умирает первенец. Отец приезжает в Киев, куда его 2 сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

Фильм, главные роли в котором сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов, выходит в широкий украинский прокат 7 ноября.

Фильм "Домой" Наримана Алиева будет представлять Украину на премии американской киноакадемии "Оскар". Соревноваться в категории "Международный полнометражный фильм".