 
Ексклюзивы
1/5
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 621
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 5976
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1404
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1161
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4113
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1152
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1494
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1449
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 972
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
15
10
5
19
16
Выпустили трейлер исторического экшена &quot;Довбуш&quot; и объявили дату премьеры
Выпустили трейлер исторического экшена "Довбуш" и объявили дату премьеры
Стартует премьера заключительных эпизодов сериала &quot;Бумажный дом&quot;
Стартует премьера заключительных эпизодов сериала "Бумажный дом"
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Назарию Яремчуку исполнилось бы 70: опубликовали архивные фото эстрадного певца
Назарию Яремчуку исполнилось бы 70: опубликовали архивные фото эстрадного певца
&quot;Кто-то подумает: &quot;Какой ужас!&quot; – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Видео
Все видео
Опубликовали тизер спецепизода о Гарри Поттере
Опубликовали тизер спецепизода о Гарри Поттере
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Финалистка детского Евровидения выпустила гимн о внутреннем и физическом побеге
Финалистка детского Евровидения выпустила гимн о внутреннем и физическом побеге
Фильм о протестах в Беларуси, в котором сыграли артисты оппозиционного театра, номинировали на Оскар
Фильм о протестах в Беларуси, в котором сыграли артисты оппозиционного театра, номинировали на Оскар
Фильм-кандидат на Оскар "Плохие дороги" появился в сети
Фильм-кандидат на Оскар "Плохие дороги" появился в сети
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5436
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1116
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2538
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3726
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 882
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 13:31

Выпустили трейлер исторического экшена "Довбуш" и объявили дату премьеры
15

  Комментировать

Создатели приключенческо-исторического экшена "Довбуш" выпустили первый официальный трейлер. Премьера состоится 12 мая 2022 года.

"Это история о том, что невозможно лишить человека свободы: он все равно будет ее стремиться и искать, даже ценой собственной жизни. Это история о нашей свободе — как внутренней, так и внешней. О Родине, которая для нас уже не просто территория, а внутреннее духовное понятие и переживание", – поделился режиссер фильма Олесь Санин.

Сергей Стрельников, сыгравший Олексу Довбуша, отметил, что главный герой "встал на защиту своей земли и защищал от захватчика".

"Почему он это делал? Потому что мог. Работа над такой лентой требовала от меня сверхчеловеческой выдержки. Это самая сложная моя роль", - сказал актер.

Для съемок ленты объехали почти всю Западную Украину.

Презентовали первый официальный трейлер приключенческо-исторического фильма "Довбуш"
Фото: предоставлено пиар-менеджером Film.ua Group
Презентовали первый официальный трейлер приключенческо-исторического фильма "Довбуш"
Презентовали первый официальный трейлер приключенческо-исторического фильма "Довбуш"
Презентовали первый официальный трейлер приключенческо-исторического фильма "Довбуш"
Презентовали первый официальный трейлер приключенческо-исторического фильма "Довбуш"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матрица 4.0. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в фэшн-съемке рассказали о работе над фильмом

"Снимали также в Тернопольской и Киевской областях. Над боевыми и трюковыми сценами работала команда из 30 каскадеров, команды пиротехников и исторических реконструкторов. В некоторые дни на площадке одновременно работало около 600 человек, включая 400 актеров массовых сцен. Специально для фильма сшили более тысячи костюмов, сконструировали уникальные кареты, построили более 20 исторически достоверных локаций", - рассказал продюсер проекта Максим Асадчий.

Более 90 млн грн стоит производство исторического боевика "Довбуш". Станет одним из самых дорогих украинских фильмов.

Карпаты, начало XVIII в. Братья-гуцулы Алексей и Иван Довбуши бегут от закона в горы. Становятся повстанцами. Ищут мести господам за убийство родителей, но начинают враждовать друг с другом. Первый хочет справедливости, второй - денег. Алексей возглавляет восстание крестьян, по сюжету.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выпустили трейлер исторического экшена "Довбуш" и объявили дату премьеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

Нашли бесценный бюст царицы

В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 50211
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 11466
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 11160
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 9153
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 8199
Культура
Опубликовали тизер спецепизода о Гарри Поттере
Опубликовали тизер спецепизода о Гарри Поттере
 Просмотров: 72
Сценарист сериала "Корона" раскрыл подробности финального сезона
Сценарист сериала "Корона" раскрыл подробности финального сезона Просмотров: 81
В Черновцах появится первый в мире интерактивный музей вышиванки
В Черновцах появится первый в мире интерактивный музей вышиванки Просмотров: 90
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
 Просмотров: 2412
Финалистка детского Евровидения выпустила гимн о внутреннем и физическом побеге
Финалистка детского Евровидения выпустила гимн о внутреннем и физическом побеге
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Приветствовал и все": Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина
Голосов: 3032
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть