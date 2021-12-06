Выпустили трейлер исторического экшена "Довбуш" и объявили дату премьеры

Создатели приключенческо-исторического экшена "Довбуш" выпустили первый официальный трейлер. Премьера состоится 12 мая 2022 года.

"Это история о том, что невозможно лишить человека свободы: он все равно будет ее стремиться и искать, даже ценой собственной жизни. Это история о нашей свободе — как внутренней, так и внешней. О Родине, которая для нас уже не просто территория, а внутреннее духовное понятие и переживание", – поделился режиссер фильма Олесь Санин.

Сергей Стрельников, сыгравший Олексу Довбуша, отметил, что главный герой "встал на защиту своей земли и защищал от захватчика".

"Почему он это делал? Потому что мог. Работа над такой лентой требовала от меня сверхчеловеческой выдержки. Это самая сложная моя роль", - сказал актер.

Для съемок ленты объехали почти всю Западную Украину.

Фото: предоставлено пиар-менеджером Film.ua Group

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матрица 4.0. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в фэшн-съемке рассказали о работе над фильмом

"Снимали также в Тернопольской и Киевской областях. Над боевыми и трюковыми сценами работала команда из 30 каскадеров, команды пиротехников и исторических реконструкторов. В некоторые дни на площадке одновременно работало около 600 человек, включая 400 актеров массовых сцен. Специально для фильма сшили более тысячи костюмов, сконструировали уникальные кареты, построили более 20 исторически достоверных локаций", - рассказал продюсер проекта Максим Асадчий.

Более 90 млн грн стоит производство исторического боевика "Довбуш". Станет одним из самых дорогих украинских фильмов. Карпаты, начало XVIII в. Братья-гуцулы Алексей и Иван Довбуши бегут от закона в горы. Становятся повстанцами. Ищут мести господам за убийство родителей, но начинают враждовать друг с другом. Первый хочет справедливости, второй - денег. Алексей возглавляет восстание крестьян, по сюжету.