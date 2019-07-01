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понедельник, 01 июля 2019 11:30

Выпустили песню покойной Уитни Хьюстон

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Выпустили песню покойной Уитни Хьюстон
Журнал Rolling Stone включил Хьюстон в список 100 величайших исполнителей под номером 34. thestranger.com

Через 7 лет после смерти американской поп-певицы Уитни Хьюстон продюсер Kygo представил ее песню Higher Love - "Вышсшая любовь". Это кавер на композицию Стиви Виндвуда.

Хьюстон записала трек в 1990-м. Планировалось, что песня войдет в 3 альбом певицы I'm Your Baby Tonight, однако Хьюстон стала исполнять музыку в другом жанре. Higher Love звучала на концертах американки в 1990-м, однако не имела студийной версии.

"Я отнесся к первоисточнику максимально заботливо и уважительно. Но в то же время предоставил ему современное звучание", - рассказывает продюсер Хьюстон Kygo.

Higher Love - первая архивная запись, которую презентовали со дня смерти певицы в 2012-м.

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Самый известный трек певицы Уитни Хьюстон I will always love you - это кавер на песню кантри-исполнительницы Долли Партон. Оригинал презентовали в 1974-м, тогда композиция не имела успеха. После Версии Хьюстон I will always love you стала международным хитом и была удостоена премии "Грэмми".

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