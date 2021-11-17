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среда, 17 ноября 2021 18:00

Выпустили официальный трейлер новой части "Человека-паука"

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Выпустили официальный трейлер новой части &quot;Человека-паука&quot;
Фантастический боевик "Человек-паук: Нет пути домой" является третьим фильмом о супергерое из комиксов издательства Marvel Comics. Фото: sonypictures.com

Американские кинокомпании Sony Pictures и Marvel представили полноценный трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

По сюжету, Питер Паркер с помощью Доктора Стрэнджа попытается изменить прошлое и заставить всех забыть, что именно он Человек-паук. Но на его пути возникнет множество препятствий.

Трейлер был анонсирован еще 15 ноября. Но показали только на следующий день. Фантастический боевик "Человек-паук: Нет пути домой" является третьим фильмом о супергерое из комиксов издательства Marvel Comics и 27-й лентой киновселенной Marvel.

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Главные герои фильма "Человек-паук" объявили название следующей части фильма - Spider-Man: No Way Home - "Человек-паук: Нет дороги домой". Британский актер Том Холланд вместе с коллегами по съемкам записали забавный ролик.

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