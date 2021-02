Том Холланд рассекретил название новой части "Человека-паука"

Главные герои фильма "Человек-паук" объявили название следующей части фильма - Spider-Man: No Way Home ("Человек-паук: Нет дороги домой").

Британский актер Том Холланд вместе с коллегами по съемкам записали забавный ролик. Опубликовали в официальном Twitter-аккаунте ленты.

В коротком видео актер вышел из кабинета режиссера Джона Уоттса, после чего он сообщает другим звездам Marvel, что ему дали фейковые данные. В конце видео камера фокусируется на раскрашенной доске, на которой видно название фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые ожидаемые фильмы 2021 года

"Этим мы можем подтвердить. SpiderMan: No Way Home этого Рождества в кинотеатрах", - написали в посте.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm