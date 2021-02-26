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пятница, 26 февраля 2021 11:08

Том Холланд рассекретил название новой части "Человека-паука"

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Том Холланд рассекретил название новой части &quot;Человека-паука&quot;
Объявили название новой части фильма "Человек-паук". Фото: скриншот из видео

Главные герои фильма "Человек-паук" объявили название следующей части фильма - Spider-Man: No Way Home ("Человек-паук: Нет дороги домой").

Британский актер Том Холланд вместе с коллегами по съемкам записали забавный ролик. Опубликовали в официальном Twitter-аккаунте ленты.

В коротком видео актер вышел из кабинета режиссера Джона Уоттса, после чего он сообщает другим звездам Marvel, что ему дали фейковые данные. В конце видео камера фокусируется на раскрашенной доске, на которой видно название фильма.

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"Этим мы можем подтвердить. SpiderMan: No Way Home этого Рождества в кинотеатрах", - написали в посте.

23 февраля звезды фильма "Человек-паук" общались в сети. В тот день Том Холланд будто раскрыл название фильма и опубликовал кадры со съемок. Его коллеги - Зендая и Джейкоб Баталон - предложили подписчикам еще несколько вариантов. Официальное название появилась в сети 25 февраля.

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