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четверг, 25 марта 2021 19:10

Выбрал карпатских буйволов вместо возлюбленной немки

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Автор: facebook.com
  Немецкий эколог Мишель Якоби приехал в Украину более 10 лет назад. Поселился на Закарпатье, взяв на себя спасение популяции карпатского буйвола. Стал героем документального фильма "Май далеко - май хорошо" режиссера Анны Ярошевич
Немецкий эколог Мишель Якоби приехал в Украину более 10 лет назад. Поселился на Закарпатье, взяв на себя спасение популяции карпатского буйвола. Стал героем документального фильма "Май далеко - май хорошо" режиссера Анны Ярошевич

Все фильмы программы - о поисках собственной свободы и идентичности. Герои в определенной степени чудаки, другие. Каждый следует за мечтами, которые не всегда приемлемы и понятны для общества.

Об этом говорит Дарья Бассель, программный координатор 18-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Рассказала Gazeta.ua о 5 лентах Национального конкурса.

"Розы. Фильм-кабаре" - реж. Ирена Стеценко

- Дебютная лента Ирены Стеценко рассказывает истории семи артисток театрально-музыкальной группы Dakh Daughters. Через их жизнь и творчество смотрим на новейшую историю. Режиссер работала над картиной 7 лет. Начала во время Революции достоинства, когда искусство для киевского фрик-кабаре стало способом осмысления событий в Украине.

Снимала Dakh Daughters во время концертов, работы в театре, выступлений на фестивалях. В кадр попадают куски интервью. Видим артисток и на сцене, и за кулисами. В частности, во время Майдана.

Проделала большую работу со звуком. Записывали и монтировали, чтобы слушать в кинозалах. Из этого можно было бы сделать альбом.

"Сказка о Коньке" - реж. Ульяна Осовская, Денис Страшный

- Рассказывает об общественном деятеле, художнике, монахе Анатолии Лютюке. Он украинец, но с 1970-х живет в Таллинне. Сейчас - в каменной башне. При СССР вел подпольную деятельность за восстановление независимости Эстонии и Украины.

События ленты вращаются вокруг Майдана и войны. Герой помогает украинским бойцам на Донбассе. С 2014-го доставляет гуманитарную помощь в прифронтовые города. Параллельно находит материал для творчества. Смастерил деревянного конька - это его вымышленный персонаж. На Донбассе собирал документальные истории, которые происходили на фронте, и творчески обыгрывал. Сделал книгу иллюстраций с этим коньком. О войне и том, что любовь все победит.

Это второй полнометражный фильм пары кинематографистов Ульяны Осовской и Дениса Страшного. Сделали в копродукции с Эстонией. Работали несколько лет. Это созерцание жизни героя. Были в эстонской столице, в его монастыре, ездили на Донбасс. Снимали все, что с ним происходит.

"Соль из Бонневиля" - реж. Семен Мозговой

- Назар и Макс - любители мотоциклов и быстрой езды. Проводят большую часть времени в гараже где-то в окрестностях Киева, готовятся к гонкам в США. Соревнования проходят на дне высохшего соленого озера Бонневиль в штате Юта. Это главная в мире площадка по установлению рекордов скорости. Мужчины приводят в порядок старый "Иж-49" и едут в Америку. Побеждают.

Это очень мужское, созерцательное кино с красивой операторской работой. Показывает путь к успеху. Драма разворачивается после гонки. Ибо один возвращается домой, а второй остается в США.

Не уверена, можно ли назвать историю мотивирующей. Конечно, это украинцы, которые становятся чемпионами. Здесь есть чем гордиться. Но их дружба распадается. В начале мы видели мощную команду. В конце этим двум больше не по пути. Ощущение хеппи-энда нет.

2 года назад "История зимнего сада" Семена Мозгового получила главную награду Национального конкурса Docudays UA.

"Земля Ивана" - реж. Андрей Лисецкий

- Главный герой фильма-портрета - Иван Приходько, один из последних народных художников Украины. Самоучка, который живет в селе Дударков Бориспольского района Киевской области. Творит наивное искусство. Лента - о его мировосприятии, отношениях с реальностью.

Есть определенный конфликт и драма. Потому что живет отстраненно, но в определенный момент арт-дилеры предлагают ему сделать выставку в Художественном арсенале. Видим реакцию публики на работы художника и его самого в не очень привычном пространстве.

Это дебютная лента оператора. В определенной степени гибридное кино. Андрей Лисецкий миксует созерцание сцен из бытовой повседневной жизни Приходько с моментами, где тот предстает как шаман. Например, когда надо бить в бубен, чтобы пошел дождь. Это игра, постановочные эпизоды. Через такой художественный образ режиссер раскрывает мистический взгляд героя на мир и сверхъестественное в нем.

"Май далеко - май хорошо" - реж. Анна Ярошевич

- Немец Мишель мечтал жить вдали от цивилизации, в карпатском селе. Разводить и спасать вид водяных буйволов, который вымирает. Что он и сделал. Купил землю, познакомился с соседями, изучил закарпатский говор. Жил в горах несколько лет. Иногда возвращался в Германию. Там влюбился. Она имела детей от предыдущего брака и не хотела ехать в Карпаты. Мишель предстал перед выбором. Следовать за чувствами, но жить, как ему не нравится. Или за мечтой, но без возлюбленной. В конечном итоге остается в Карпатах с буйволами. Но потом встречается другая немка, которая готова быть с ним и заниматься фермерством. Разделила его мечты и любовь к земле.

Самое интересное здесь, что лежит на поверхности, - это аутентика Карпат. Местные жители, природа, говор. Но на более глубоком уровне - универсальная история. Показывает человека, который проходит путь взросления. Встает перед выбором: идти до конца за призванием, даже если оно другим кажется безумным, или приспособиться к социальным нормам. В этом смысле кино апеллирует к каждому.

18-й Docudays UA пройдет в формате онлайн с 26 марта по 4 апреля. Тема нынешнего фестиваля - "Полное выздоровление". Посвящен праву человека на здоровье.

В целом представят 80 фильмов из более 30 стран. Посмотреть можно на платформе Docuspace. Также будут транслироваться Q&A с режиссерами и правозащитные дискуссии.

После ослабления карантина планируют показы в столичном кинотеатре "Жовтень".

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