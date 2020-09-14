Выберут секс-символов украинской культуры

До 18 сентября продолжается голосование премии "Золотой лифон 2020". По итогам выберут самых сексуальных деятелей украинской культуры - музыки, театра, литературы, кино и других видов искусства.
Голосование проходит на Facebook-странице награды. Собственный топ можно написать в комментариях к основному посту или отправить в личные сообщения странице. Максимум 10 позиций.
Подведение итогов будет происходить следующим образом: в соответствии с личными рейтингов каждый деятель получит от 1 балла за 10-е место до 15 баллов за 1-е. Конечный итог будет основываться на суммарных баллах номинантов. Чем выше ступенька в каждом личном топе, тем их больше.
"Кто возбуждает у женщин грешные мысли? В кого поклонницы бросают сорванные лифчики как проявление глубокой любви и симпатии? Выбираем фигурантов женских эротических фантазий и тайных влажных мыслей. Мужчин, которые поднимают бунт среди мурашек по коже. Сексуальность - это не внешность. Это водоворот эмоций, что поднимается в душе", - говорится в посте премии.
Также организаторы предлагают оставлять развернутые комментарии и любимые фотографии.
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Награду "Золотой лифон" создала Анна Аринархова, преподаватель химии в киевском лицее.
В прошлом году в топ-10 секс-символов украинской культуры попали:
10-е место - Олег Каданов.
9-е место - Алексей Ярош.
8-е место - Олег Михайлюта.
7-е место - Максим Кидрук.
6-е место - Иван Леньо.
5-е место - Гера Луидзе.
4-е место - Юрий Андрухович.
3-е место - Александр Положинский.
2-е место - Юрий Издрык.
1-е место - Сергей Жадан.
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