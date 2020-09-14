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понедельник, 14 сентября 2020 18:38

Выберут секс-символов украинской культуры

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Автор: facebook.com
  Премией "Золотой лифон" отмечают самых сексуальных украинских деятелей искусства
Премией "Золотой лифон" отмечают самых сексуальных украинских деятелей искусства

До 18 сентября продолжается голосование премии "Золотой лифон 2020". По итогам выберут самых сексуальных деятелей украинской культуры - музыки, театра, литературы, кино и других видов искусства.

Голосование проходит на Facebook-странице награды. Собственный топ можно написать в комментариях к основному посту или отправить в личные сообщения странице. Максимум 10 позиций.

Подведение итогов будет происходить следующим образом: в соответствии с личными рейтингов каждый деятель получит от 1 балла за 10-е место до 15 баллов за 1-е. Конечный итог будет основываться на суммарных баллах номинантов. Чем выше ступенька в каждом личном топе, тем их больше.

"Кто возбуждает у женщин грешные мысли? В кого поклонницы бросают сорванные лифчики как проявление глубокой любви и симпатии? Выбираем фигурантов женских эротических фантазий и тайных влажных мыслей. Мужчин, которые поднимают бунт среди мурашек по коже. Сексуальность - это не внешность. Это водоворот эмоций, что поднимается в душе", - говорится в посте премии.

Также организаторы предлагают оставлять развернутые комментарии и любимые фотографии.

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Награду "Золотой лифон" создала Анна Аринархова, преподаватель химии в киевском лицее.

В прошлом году в топ-10 секс-символов украинской культуры попали:

10-е место - Олег Каданов.

9-е место - Алексей Ярош.

8-е место - Олег Михайлюта.

7-е место - Максим Кидрук.

6-е место - Иван Леньо.

5-е место - Гера Луидзе.

4-е место - Юрий Андрухович.

3-е место - Александр Положинский.

2-е место - Юрий Издрык.

1-е место - Сергей Жадан.

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