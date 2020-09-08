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четверг, 10 сентября 2020 00:45

Режиссер сериала "Чернобыль" выступит в Киеве

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Режиссер сериала &quot;Чернобыль&quot; выступит в Киеве
19 сентября состоится первый в Украине мастер-класс режиссера Юхана Ренка. Фото: Molodist Press Service

Шведский режиссер Юхан Ренк проведет мастер-класс в Киеве. Выступит 19 сентября в локации PMHUB.

Ренк - лауреат премий "Эмми" и Гильдии американских режиссеров. Постановщик сериалов "Чернобыль", "Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие", "Викинги". Автор клипов для Мадонны, Бейонсе, Дэвида Боуи, Робби Уильямса, Кайли Миноуг. Среди его работ также рекламные ролики для брендов H&M, Calvin Klein, Nike, Pepsi, Chanel, Cartier, Valentino, Fendi.

Во время мастер-класса Юхан Ренко расскажет о своем карьерном пути. О том, как работать режиссером на телевидении и какие есть особенности производства сериалов, музыкальных и рекламных видео. Поделится техниками и секретами создания исторической драмы "Чернобыль".

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Встреча с Юханом Ренком состоит из 2 частей. Первый мастер-класс посвящен особенностям режиссуры на больших проектах, а второй - технике режиссуры на примере сериала "Чернобыль". После этого каждый гость сможет узнать больше и задать вопрос в формате Q&A. Завершится мероприятие нетворкинг-вечеринкой.

Событие организовано кинофестивалем "Молодость" и B2B Doc при поддержке продакшн-компании Radioaktive Film. Продлится 19 сентября с 14:00 до 22:00.

Британско-американский сериал "Чернобыль" вышел в мае прошлого года. Содержит 5 эпизодов. Действие происходит после взрыва четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986-го. Показывают эвакуацию жителей Припяти, ход спасательной операции, последствия катастрофы и расследование причин аварии.

Сценарий написал американец Крейг Мезин. Несколько лет исследовал тему Чернобыля. Читал архивные материалы, научные статьи, интервью, посещал зону отчуждения, консультировался с ликвидаторами и историками.

Главные роли исполнили британские актеры Джаред Харрис и Эмили Уотсон, швед Стеллан Скарсгорд. Съемки проходили в 2018-м в Киеве и литовском Вильнюсе.

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