Вспоминаем Борислава Брондукова: "Мне кто пирожок даст, кто булочку"

"Боренька был потрясающе талантлив. Его талант проявлялся не только на съемочной площадке, но и в жизни. В наши студенческие годы он постоянно нас смешил. Просто доводил всех до слез, а сам в это время оставался очень серьезным", - так вспоминает актера Борислава Брондукова его однокурсница по театральному институту народная артистка Украины Раиса Недашковская.

Он снялся в больше чем 110 фильмах, в том числе в фильмах "Афоня", "Осенний марафон", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Здраствуй и прощай", "Опасные гастроли", "Зеленый фургон", "Мы из джаза".

В фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей"

В кино Брондуков не играл главных персонажей. Он отказывался от центральных ролей, если они ему не нравились и всегда мог, по его словам, из любого эпизода "сделать конфетку".

Родился актер 1 марта 1938-го в селе Дубовая под Киевом. Болеславом его хотела назвать мама-полячка, но чиновники отказались и в свидетельстве о рождении появилось имя Бронислав. Уже когда актер стал сниматься, стал себя называть Борислав. Уже в 1962 году Брондуков снялся в фильме Сергея Параджанова "Цветы на камне", но первая роль не принесла актеру заметного успеха.

В 1975 году актер сыграл в комедии Георгия Данелии "Афоня" и сразу после выхода фильма стал знаменитым.

Позже режиссер фильма Георгий Данелия рассказывал: "Самое большое количество аплодисментов на встречах в кинотеатрах срывал алкоголик, мерзавец и законченный подлец Федул, которого в нашем фильме великолепно сыграл Борислав Брондуков. В костюме и гриме Боря был настолько органичным, что когда во время съёмок в ресторане (ресторан мы снимали ночью в Москве) он вышел на улицу покурить, швейцар ни за что не хотел пускать его обратно. Брондуков объяснял, что он актёр, что без него съёмки сорвутся, — швейцар не верил. Говорил: много вас тут таких артистов! Брондуков настаивал. Швейцар пригрозил, что вызовет милицию. И вызвал бы, но тут на улицу выглянула моя помощница Рита Рассказова. "Борислав Николаевич, вы здесь?!" - обрадовалась она. – "А там паника: куда актёр делся?!" - "Неужели он и вправду артист? Надо же!" - удивился швейцар. А позже, когда снимали "Слезы капали" в Ростове, в гостинице я у себя в номере вдруг услышал, что кто-то в ресторане поёт французские песни. Я спустился. Была поздняя осень, народу в ресторане было мало. На сцене с микрофоном в руке Брондуков пел песню из репертуара Ива Монтана. И это был уже не доходяга и алкаш Федул, а элегантный, пластичный и обворожительный французский шансонье. Жаль, что эта грань его таланта так и осталась нераскрытой".

Борислав Брондуков с режисером Георгием Данелия

Брондуков снимался даже после первого инсульта. И после второго. И все благодаря жене Екатерине. Она была его второй женой.

Первый раз Брондуков женился в начале 1960-х годов. Его супруга училась в Ленинграде в политехническом институте на звукооператора, но вскоре после свадьбы Борислав узнал, что его жена психически больна, и развелся. А в 1969 году познакомился со студенткой театрального института по имени Екатерина, и повторно женился. Екатерина Петровна Брондукова позже рассказывала: "Мы познакомились, когда мне было 18, а ему 31. Вместе с моей подругой Людмилой мы провожали в аэропорту "Жуляны" известного актера Ивана Миколайчука. Он приехал с Брондуковым. Тот нес чемоданы, и я решила, что это носильщик; актера в нем не заподозрила. Пока Люда говорила с Иваном, я сидела на лавочке. Боря ко мне тесно так придвинулся и... стал заигрывать, причем он был явно подшофе. А я думаю: "Боже! Пьяный, старый, как он смеет так себя вести?" В возмущении говорю: "Люда, забери меня от этого дядьки!" А она: "Да ты знаешь, кто он такой? Это хороший актер, он тебя подготовит в театральный лучше, чем я". На следующий день мы встретились и пошли на склоны Днепра - репетировать… В итоге я вышла за него уже в конце первого курса... Поначалу мне просто было с ним интересно, как, впрочем, и со всей их артистической компанией. Все ребята - зрелые, умные, талантливые; Боря среди них - первый шустряк и балагур... А душевные качества я разглядела уже потом. Он был очень заботливым. Никогда не дарил цветов, зато старался как следует накормить. Помню, когда впервые пригласил в гости, наварил сосисок, картошки, салат нарезал. Но потом, видно, понял, что сосисками девушку не обольстить, и стал водить меня в рестораны. Кстати, сам он готовил отлично".

В них родилось двое сыновей: Богдан и Константин.

Актер Брондуков с женой Екатериной и сыновьями Богданом и Костантином

"Никогда не забуду, как младший сын пришел домой, а Боря плачет: "Богданчик, нам кушать нечего". Боря ходил на рынок, где знакомый мясник давал ему целую сумку костей вроде как для собаки. На самом деле мы из этих костей варили суп себе. Когда нечего было кушать, Боря на целый день уходил гулять по Киеву. Я волновалась, говорила: "Ты же голодный". А он: "Ничего, мне кто пирожок даст, кто булочку". Наверное, люди узнавали его и угощали".



Последний раз на экране Борислав Брондуков появился в 1997 году в картине "Хиппиниада, или Материк любви", после чего у него случился третий инсульт, и медики решили, что актер не выживет. Но Брондуков через три дня вышел из комы, хотя и остался неподвижным. Денег в семье не стало совсем, и чтобы свести концы с концами, Брондуковым пришлось уехать в старый дом Екатерины в деревне Быковня под Киевом, и сдать квартиру в Киеве. Вырученные средства уходили на лекарства для Брондукова.

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Он не говорил и почти не двигался, только смотрел и плакал, когда кто-то из товарищей приходил его навестить. Он так же плакал, когда пересматривал "Афоню" или "Приключения Шерлока Холмса". И плакал, если кто-то говорил о его болезни. Телевидение сняло сюжет о артисте. И к нему стали приходить письма и деньги, но 10 марта 2004 года на 67-году жизни Борислава Брондукова не стало.

Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Супруги Брондуковы

Цитаты из фильмов:

Чуть шо, сразу Грыщенко...

("Зеленый Фургон")

***

Вещественное доказательство

во временное пользование.

("Зеленый Фургон")

***

У него жена больная,

а у меня невеста здоровая! Я за!

("Гараж")

Друзья! Выпустите меня!

У меня же брачная ночь!

(*Гараж")

***

Товарищи, мы должны защищать

животных, а не наоборот.

("Гараж")

***

Да сам ты придурок!

Тоже мне король джаза!

Великолепно! Фраера!

Видел я таких.

("Мы из Джаза")

***

Гони рубль, родственник!

Мне Афоня рубль должен был!

("Афоня")

***

А теперь меня повысили -2000

метров над уровнем моря

("Спортлото 82")

***

Мордой не вышел для дел благородных.

(Табор Уходит в Небо)

Стихотворение Борислава Брондукова:

Ділю я серце лиш з тобою

Блаженний час прийшов з небес

Душа моя в твоїм покої

Це найдорожче із чудес

Людям сняться сині гори

Мені ж — твої очі

Людям хочеться багато

Мені ж — тебе доста

Поріднимо наші долі

Великим коханням

Та забудем чуже слово,

Що звуть розставанням

Болить й питає: Скільки часу

Єдиним шляхом нам іти?

Бо моя молодість згасає,

Тобі ж – в ній довго ще цвісти

Я називаю тебе раєм!

Своїм – на грішній цій землі

Я в нім живу тепер й волаю:

Не загубити б всі ці дні!

На 95-м году жизни 22 января скончался народный артист Украины Анатолий Решетников.