Все фильмы "Звездных войн" объединили в одно видео

Автор: alphacoders.com Американский актер Тофер Грейс смонтировал ролик, в который вошли кадры из всех десяти фильмов франшизы "Звездные войны"

В сети появился ролик, в котором объединены все десять фильмов фантастической киносерии "Звездные войны". Фанатский трейлер под названием "Звездные войны: Всегда" смонтировал американский актер Тофер Грейс.

В пятиминутное видео вошли кадры из всех частей франшизы "Звездные войны", созданной американским режиссером Джорджем Лукасом. Начиная с первого фильма киноэпопеи "Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда" 1977 года и заканчивая спин-офом "Соло. Звездные Войны. История" 2018-го. На фоне звучат цитаты ключевых персонажей и фрагменты саундтрека франшизы, написанного композитором Джоном Уильямсом.

Над роликом Тофер Грейс работал вместе со своим другом, монтажером Джеффом Йорксом. Видео набрало более миллиона просмотров.

"Почему студии не создают "мега-трейлеры", связывая все фильмы одной франшизы и напоминая, почему вы собственно полюбили их? - говорит Джефф Йоркс. - Неужели это не было бы круто? Вот и мы об этом подумали..."

Видеомонтаж - хобби Тофера Грейса. В 2012-м он смонтировал 85-минутную фанатскую версию трилогии приквелов "Звездных войн", которые выходили в течение 1999-2005 годов и общая продолжительность которых составляет почти семь часов. Собственный монтаж актер продемонстрировал публике лишь один раз на закрытом показе. В свободном доступе этой версии нет.

А в прошлом году Грейс смонтировал двухчасовую версию фэнтези-трилогии "Хоббит" режиссера Питера Джексона, выходившей с 2012-го до 2014-го и имевшей почти восьмичасовой хронометраж.

Премьера фильма "Звездные войны. Эпизод IX" запланирована на декабрь. Завершение трилогии сиквелов снимает режиссер Джей Джей Абрамс. Картина еще не имеет названия. Выход трейлера ожидается в следующем месяце.

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В фильме "Человек-паук 3: Враг в отражении" Тофер Грейс сыграл роль фотографа Эдди Брока, который превращается в суперзлодея Венома. Также актер снимался в лентах "Интерстеллар", "Ультраамериканцы", "Под Сильвер-Лейк", "Черный куклуксклановец".