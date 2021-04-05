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понедельник, 05 апреля 2021 10:43

Вручили премии Гильдии киноактеров США. Кто стал лучшим

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Вручили премии Гильдии киноактеров США. Кто стал лучшим
Виола Дэвис исполнила лучшую женскую роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Фото: REUTERS

В ночь на 5 апреля состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения.

В этом году мероприятие прошло без красной дорожки, а речи всех актеров показали онлайн, пишет издание Reuters.

Награду за лучшую мужскую роль посмертно получил Чедвик Боузман, снявшись в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". За лучшую женскую роль награду получила актриса Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"). Лучшим актерским ансамблем признали "Суд над Чикагской семеркой".

Лучшую мужскую роль второго плана исполнил Даниэль Калуя ("Иуда и Черный Мессия"). Лучшую женскую роль второго плана - Юн Ю-Юнг ("Минар").

Лучшим актерским ансамблем в драматическом сериале признали "Корону". Лучшим актером в драматическом сериале стал Джейсон Бейтман ("Озарк"). Лучшей актрисой - Джиллиан Андерсон ("Корона").

За лучший актерский ансамбль в комедийном сериале награду дали "Шиттс Крика". Лучшим актером комедийного сериала выбрали Джейсон Судейкис ("Тед Лассо"). Лучшей актрисой в эти номинации стала Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик").

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Лучшими актерами в мини-сериале или телефильме стали Марк Руффало ("Я знаю, что это правда") и Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы").

Лучшим каскадерским составом на телевидении является "Мандалорец".

Комедия "Борат 2" попала в Книгу рекордов Гиннеса. Побила рекорд самого длинного названия, которое когда-либо было было в номинации на Оскар. Полное название ленты: "Следующий фильм о Борате: Передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана". Предыдущий рекорд принадлежит картине "Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут". Комедия вышла в 1965 году. Рассказывает о гонках на различных летательных аппаратах между мужчинами из разных стран.

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Дата
05
апреля

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