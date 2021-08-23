Впервые в истории "Черноморских Игр" вручено два гран-при

Впервые в истории вокального конкурса детского фестиваля "Черноморские Игры" было вручено два гран-при! По результатам голосования жюри главный приз получили сразу два участника: Ярослав Карпук, 16 лет, пгт. Старая Выжевка, Старовыжевский р-н, Волынская обл. и София Самолюк, 12 лет, г. Киев.

Основатель фестиваля Николай Баграев прокомментировал это событие так: "Мы получили массу положительных эмоций от наших талантливых детей и выступлений топовых украинских артистов. Я искренне благодарен всем, кто создал и поддержал "Черноморские Игры - 2021" - команде фестиваля, партнерам, участникам, зрителям. Да, у нас два Гран-при, но победителей у нас гораздо больше! Уверен, что на этом фестивале победили все, кто присоединился к большому празднику музыки и детского творчества".

Автор: Черноморские Игры По результатам голосования жюри главный приз получили сразу два участника: Ярослав Карпук, 16 лет, пгт. Старая Выжевка, Старовыжевский р-н, Волынская обл. и София Самолюк, 12 лет, г. Киев.

Особое место на фестивале было отведено образовательной программе в формате дискуссионных клубов, мастер-классов, конференций с участием конкурсантов, родителей, педагогов и специалистов музыкальной индустрии. Алена Савинова, Валентин Коваль и Виталий Дроздов стали спикерами конференции на тему: "Как настроиться на конкурс и получить максимальную пользу от "Чороморських Игор". Был проведен мастер-класс по англоязычному вокалу от представителей онлайн-школы английского языка для детей AllRight, дискуссионный клуб от Дмитрия Сидоренка, Тараса Тополи, Анны Фещенко и Александра Санченка об актуальных профессиях современной музыкальной индустрии, роль PR в карьере современного артиста и о профессии будущего для творческих детей. Завершающим аккордом стал мастер-класс от Нателлы Чхартишвили-Зацаринной и звездных ведущих телеканала М1 - Милы Еремеевой, Андрея Черновола, Дениса Жупника, которые рассказали о профессии телеведущего и провели настоящие телепробы.

На протяжении всех этапов фестиваля неизменными членами жюри были: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы АНТИТЕЛА, молодежный посол UNICEF в Украине), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Виталий Дроздов (генеральный продюсер ТАВР Медиа). Также к оценке участников присоединились известные артисты: Александр Пономарев, Сергей Танчинец и NK.

Настя Каменских поделилась своими впечатлениями от фестиваля: "Для меня "Черноморские Игры" - это одно из важнейших мест. Именно здесь состоялся большой шаг в моей карьере. Я помню каждую секунду, помню, что чувствовала, помню, как волновались мои родители. Вообще, я была в Скадовске дважды, но только со второго раза попала в финал и выиграла Гран-при. Не сдавайтесь, у вас все впереди!"

Все победители фестиваля получили призы от партнеров и организаторов - микрофонные системы профессионального уровня Sennheiser, приглашение на М1 Music Awards и возможность посетить любой ивент, который будет проводиться членами ВАМП (Всеукраинская Ассоциация Музыкальных Событий). Кроме этого были вручены путевки в лагерь отдыха "Аврора" в Скадовске в 2022 году от Херсонского областного совета и Херсонской областной государственной администрации, смартфон за лучшую авторскую песню от Карла Стурена - почетного консула Швеции, Генерального директора "Виндкрафт Украины" и смартфон от радиостанции "Наше Радио" за лучшее исполнение современного хита на украинском языке. Star Media во главе с Владом Ряшиным подарили приглашение на проект "Актеры. Новые лица" самым артистичным конкурсантам, а Федерация бадминтона Украины - годовой абонемент в Kyiv Racket Sport Park самому спортивному конкурсанту.

Юрий Артеменко, исполняющий обязанности Председателя Наблюдательного Совета Украинского Культурного Фонда дал свой комментарий о фестивале: "По нашему мнению, мы должны поддерживать именно такие фестивали - массовые, благотворительные, которые выполняют важную социальную миссию. На "Черноморских Играх" воспитывается будущее украинской культуры. Настя Каменских, Надя Дорофеева, Тина Кароль - все они вышли из этого конкурса маленькими детьми, а сейчас есть топовыми артистами. Поэтому крайне важно развивать такие проекты".

Поскольку одним из концептуальных направлений фестиваля является привлечение детей к его реализации, то в течение трех дней фестиваля работал детский пресс-центр, где юные журналисты оперативно информировали в социальных сетях обо всех интересных событиях. Лучший журналист детского пресс-центра - Екатерина Шаповаленко, 15 лет, г. Киев, получила стажировку в газете "Факты и комментарии" и на сайте Facty.ua от Александра Швеца, заслуженного журналиста Украины.

Спортивную подготовку на "Черноморских Играх" обеспечивала площадка Air бадминтона от Федерации бадминтона Украины. Также на территории фестиваля реализовывались проекты U-Report и "Мой телефонный друг" от UNICEF.

Ко Дню Независимости Украины состоялся ряд творческих конкурсов, таких как рисунок на стене, скульптура из песка и фотоконкурс на тему "С любовью к Украине".

Три фестивальных дня зрители могли отслеживать благодаря прямым эфирам и включением на канале М1, онлайн трансляциям на Facebook странице "Таврийские Игры", на сайтах "OBOZREVATEL" и TV.UA. "Наше Радио" осуществляло прямые включения в эфир всей свое сети.

Зрители наслаждались выступлениями украинских звезд, среди которых были: NK, DOROFEEVА, Тина Кароль, TAYANNA, МЯТА, MARIETTA, Валерия Фурман, Лиза Волощенко, Ярослав Рогальский, Соломия Лень, TARABAROVA, Александр Пономарев, MONATIK, Max Barskih, Анна Тринчер, DANTES, NIKITA LOMAKIN, Оля Цибульская, Артем Пивоваров, группы "БEZ ОГРАНИЧЕНИЙ", "Антитела" и "Go_A".

Провели три фестивальных дня ведущие телеканала М1: Мила Еремеева, Оля Цибульская, Никита Добрынин, Виктория Батуи, Маша Виноградова, Денис Жупник, Галина Завийская, Таня Ли и Андрей Черновол.

В реализации 18-го фестиваля "Черноморские Игры" приняли участие ведущие компании музыкальной и ивент индустрии "Таврийские Игры", PROFI, MAG Audio, A-Light, ТЕРРАЭКСПО, Альта Экспо, РТМ Украина, РТМ DIGITAL Events, M1, TAVR МЕДИА, Radnyk PR, НВ О, ИМОЛАЗ, Splash-Show, ОperTec, DeluxeSound Dj's, Danapris Cinema, ВЕБ-ИВЕНТ.

Медиапартнеры Наше Радио, OBOZREVATEL, Kolobok.ua. Официальный партнер трансляции - MEGOGO.

18-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" состоялся при поддержке Украинского Культурного Фонда, Херсонского областного совета и Херсонской областной государственной администрации и компании Виндкрафт Украина.