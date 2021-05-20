Возвращение "Друзей": показали трейлер спецвыпуска

На стриминговой платформе HBO Max опубликовали официальный трейлер продолжения сериала "Друзья". Об этом сообщили в Instagram

В съемках спецвыпуска приняли участие те же шесть актеров, которые играли главные роли в сериале. Премьера эпизода состоится 27 мая.

Автор: скриншот с видео Авторы сериала воссоздали старые декорации квартир главных персонажей и кафе Central Perk

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Авторы сериала воссоздали старые декорации квартир персонажей и кафе Central Perk.

Вышел тизер спецвыпуска культового сериала "Друзья". Снялись все актеры из оригинального ситкома: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. За съемки каждый из них получит по $2,5 млн. Скорее всего, выпуск с воссоединением героев будет иметь формат разговорного шоу.