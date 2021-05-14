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пятница, 14 мая 2021 00:45

Вышел тизер продолжения сериала "Друзья"

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Вышел тизер продолжения сериала &quot;Друзья&quot;
"Друзья" воссоединятся после почти 20-летнего перерыва. Фото: Europosters.de

Вышел тизер спецвыпуске культового сериала "Друзья". Опубликовали на стриминговом сервисе HBO Max.

Эпизод под названием The Friends Reunion должен выйти на экраны 27 мая.

Снялись все актеры из оригинального ситкома: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. За съемки каждый из них получит по 2,5 миллиона долларов. Скорее всего, выпуск с воссоединением героев будет иметь формат разговорного шоу.

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Съемки проходили на оригинальной "сцене 24" в Warner Bros города Бербанк, штат Калифорния. Живая аудитория также участвовала, но это были в основном статисты. Больше фото со съемочной площадки преподавал Мэттью Перри. Впоследствии был вынужден удалить фотографию, на которой его гримируют.

Как рассказал инсайдер для Intouch, для съемок воссоздали квартиру из сериала во всех деталях. Дженнифер Энистон увидела декорации и расплакалась.

"Друзья" выходили в эфире NBC в течение 10 сезонов, с 1994 по 2004 год. В 2002 выиграли премию Эмми как "самый выдающийся комедийный сериал". Был популярен в 1990-х, но нашел новое поколение поклонников благодаря повторным показам на стримингових сервисах, таких как Netflix.

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