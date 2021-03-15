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пятница, 19 марта 2021 20:00

Возглавил отряд после гибели командира

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Возглавил отряд после гибели командира
Венгерский актер Ференц Сабо в фильме "Естественный свет" играет фермера, который служит в спецподразделении венгерского войска, которое выискивает партизан во время Второй мировой. Ленту показали на 71-м Берлинале. Фото: twitter.com

Важен не столько сюжет, сколько как это снято.

Так говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский об исторической драме "Естественный свет" венгерского режиссера Денеша Наги. Получила награду за лучшую режиссуру 71-го Берлинского международного кинофестиваля.

1943 год. Венгерские бойцы, которые во время Второй мировой воевали на стороне нацистов, идут по российским лесами. Выискивают партизан. На пути к отдаленному селу попадают в бой, по сюжету.

"Венгерский дебютант создал эпическое кино большого кинематографического и исторического масштаба, которого сейчас практически не снимают. Качества Феллини, Росселлини, Куросавы, - говорит Пидгора-Гвяздовский. - Якобы сколько можно снимать о Второй мировой? Оказывается, на самом деле можно. И находить новые смыслы и переживания.

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Постановщик рисует портрет войны, в котором напоминает о необходимости выбора между пассивностью и индивидуальной ответственностью. Главный герой - бывший фермер, а ныне сержант Иштван Семетка - возглавляет отряд после гибели командира. Не совершает преступлений, на которые его толкают.

Так снимали раньше - без спецэффектов, дополнительного искусственного освещения, музыки для настроения. С актерами, которые будто без грима. Акцент на лицах. Эти люди будто из прошлого, со времен той войны. Все роли исполнили непрофессионалы.

В фильме нет концентрации на словах. Внимание зрителя держат не диалоги или монологи, а картинка, медленный темпоритм камеры, операторское углубление в детали, атмосфера".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 18 марта.

71-й Берлинале проходил в формате онлайн для представителей индустрии и прессы. Продолжался 1-5 марта. Открытые показы для зрителей планируют провести в июне - как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом.

На фестивале показали 139 фильмов из 59 стран. Среди них - украинская драма о киевских школьниках "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай.

16-летняя Маша учится в столичной школе в 11-м классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверенна в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должна решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.

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Дата
19
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