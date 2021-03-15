Хотела соблазнить преподавателя ради мести

Там, где обычно диалоги заканчиваются, в этом фильме они только начинаются.
Таков вывод жюри 71-го Берлинского международного кинофестиваля касательно драмы "Колесо фортуны и фантазии" японского режиссера Рюсуке Хамагути. Получила гран-при. Состоит из трех историй об отношениях.
О ленте Gazeta.ua рассказал кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.
"Две женщины случайно встречаются на эскалаторе, - говорит Пидгора-Гвяздовский. - Такое впечатление, что бывшие одноклассницы наконец-то увиделись через лет 20. Начинают что-то вспоминать. Рассказывают, что произошло за это время. Одна приглашает к себе домой. Потом спрашивает:" Слушай, а ты помнишь, как меня зовут?" Слышит в ответ: "Прости, но забыла".
Выясняется, что обе обознались. Они незнакомы. Первая расстроена. Говорит второй, что узнала в ней свою любовницу, которая после школы вышла замуж и разбила ей сердце. Это первый драматургический перевертыш. Но история продолжается дальше. Женщина, которую перепутали, говорит: "Так давай стану для тебя ею. На самом деле мы встретились неслучайно".
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Такой сюжет одной из частей фильма. В другой девушка заводит роман с бывшим парнем своей лучшей подруги. В еще одной любовница студента пытается соблазнить его бывшего преподавателя и записать на него компромат, чтобы отомстить за срыв карьерных надежд.
"Колесо фортуны и фантазии" многословное, но здесь главное - как концептуально меняются ситуации от начальной до финальной. Это интригует. Если вступление может быть грустным и скучным, то в середине раздел превращается чуть ли не в детектив, а заканчивается открытым финалом с желанием видеть продолжение.
Экстраординарный сценарий - определяющая черта ленты. Все части одинаково сильны. Объединены не только подходом к драматургии, но и темой отношений - старых, новых, возможных".
Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 18 марта.
71-й Берлинале проходил в формате онлайн для представителей индустрии и прессы. Продолжался 1-5 марта. Открытые показы для зрителей планируют провести в июне - как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом.
На фестивале показали 139 фильмов из 59 стран. Среди них - украинская драма о киевских школьниках "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай.
16-летняя Маша учится в столичной школе в 11-м классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверенна в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должна решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.
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