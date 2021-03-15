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четверг, 18 марта 2021 20:00

Хотела соблазнить преподавателя ради мести

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Хотела соблазнить преподавателя ради мести
Японские актрисы Фусако Урабэ и Аоба Каваи в фильме "Колесо фортуны и фантазии" играют женщин, которые случайно встретились на эскалаторе и ошибочно считают друг друга бывшими одноклассницами. Ленту показали на 71-м Берлинале. Фото: twitter.com

Там, где обычно диалоги заканчиваются, в этом фильме они только начинаются.

Таков вывод жюри 71-го Берлинского международного кинофестиваля касательно драмы "Колесо фортуны и фантазии" японского режиссера Рюсуке Хамагути. Получила гран-при. Состоит из трех историй об отношениях.

О ленте Gazeta.ua рассказал кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.

"Две женщины случайно встречаются на эскалаторе, - говорит Пидгора-Гвяздовский. - Такое впечатление, что бывшие одноклассницы наконец-то увиделись через лет 20. Начинают что-то вспоминать. Рассказывают, что произошло за это время. Одна приглашает к себе домой. Потом спрашивает:" Слушай, а ты помнишь, как меня зовут?" Слышит в ответ: "Прости, но забыла".

Выясняется, что обе обознались. Они незнакомы. Первая расстроена. Говорит второй, что узнала в ней свою любовницу, которая после школы вышла замуж и разбила ей сердце. Это первый драматургический перевертыш. Но история продолжается дальше. Женщина, которую перепутали, говорит: "Так давай стану для тебя ею. На самом деле мы встретились неслучайно".

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Такой сюжет одной из частей фильма. В другой девушка заводит роман с бывшим парнем своей лучшей подруги. В еще одной любовница студента пытается соблазнить его бывшего преподавателя и записать на него компромат, чтобы отомстить за срыв карьерных надежд.

"Колесо фортуны и фантазии" многословное, но здесь главное - как концептуально меняются ситуации от начальной до финальной. Это интригует. Если вступление может быть грустным и скучным, то в середине раздел превращается чуть ли не в детектив, а заканчивается открытым финалом с желанием видеть продолжение.

Экстраординарный сценарий - определяющая черта ленты. Все части одинаково сильны. Объединены не только подходом к драматургии, но и темой отношений - старых, новых, возможных".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 18 марта.

71-й Берлинале проходил в формате онлайн для представителей индустрии и прессы. Продолжался 1-5 марта. Открытые показы для зрителей планируют провести в июне - как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом.

На фестивале показали 139 фильмов из 59 стран. Среди них - украинская драма о киевских школьниках "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай.

16-летняя Маша учится в столичной школе в 11-м классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверенна в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должна решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.

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