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четверг, 24 июня 2021 10:32

"Война между юмором и цинизмом" - норвежец исследовал украинские и российские песни

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Автор: предоставил Арве Гансен
  Украинцы, несмотря на кровавую революцию, вторжения и войну, продолжали использовать юмор в своих песнях - говорит Арве Хансен
Украинцы, несмотря на кровавую революцию, вторжения и войну, продолжали использовать юмор в своих песнях - говорит Арве Хансен

Ученый и политолог из Норвегии Арве Хансен несколько лет жил в Украине и исследовал песни Революции достоинства. Позже решил посмотреть на украино-российскую войну со стороны песенного творчества.

Он рассказал, какие именно особенности песен войны заметил.

"Когда начались военные действия в Крыму и на Донбассе, мы с тремя коллегами в Норвегии и Германии отправляли друг другу ссылки на песни в YouTube. Тема этих электронных писем была WoS - аббревиатура от английского War of Songs. И вскоре заметили, что у нас много накопилось "военных песен".

Песни демонстрируют, как музыка двух стран в этой песенной войне отличается друг от друга. С одной стороны, украинцы, которые пользуются юмором в борьбе против своих врагов. С другой - Россия, которая делает вид, что войны нет, поет о мире, единстве и согласии.

Украинцы, несмотря на кровавую революцию, вторжение и войну, продолжали использовать юмор в песнях. Это способ не только переживать сложные ситуации, но и с помощью юмора объединять людей. Можно сказать, что украино-российская песенная война - это война между юмором и цинизмом ", - сказал он.

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"Большинство песен написаны, так сказать, "для внутреннего пользования", чтобы мотивировать соотечественников к борьбе. Также есть песни, написанные для мирового сообщества. И здесь, мне кажется, Евровидение - хороший пример. Этот конкурс, который должен быть аполитичным, стал международным полем боя. Полем, на котором российские музыканты хотят показывать свою страну как миролюбивую и открытую. Им отвечают другие постсоветские страны, как Украина и Грузия. Так было с "1944" Джамалы или We Do not Wanna Put In грузинской группы Stephane & 3G", которая на слух воспринимается как "Мы не хотим Путина", - добавил Арве Хансен.

Интервью с Арве Гансеном читайте в журнале "Країна".

Песни Dakh Daughters раскрывают историю Революции достоинства.

Автор: Валерия Радзиевская
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