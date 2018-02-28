"Война еще больше разделила нас на" наших "и" ненаших "- Фоззи

Автор: Сергей Старостенко

"Во время войны состоялась дальнейшая поляризация общества. Кто был против нас, тот остался против нас, - убежден блогер. писатель, певец, один из лидеров группы ТНМК Александр Фоззи Сидоренко. - Возле школы в Харькове находится дворец спорта. Там в 2014 году взорвали Шествие Достоинства. Погиб 15-летний мальчик из моей школы Даниил Дидык. Сейчас хотят назвать школу его именем. Районные инстанции против, потому что понятно, что они по мировоззрению не наши. Но надо или как-то договариваться, или давить на них, пока не поздно. Я разговаривал с другом детства, который живет в нескольких сотнях метров от места взрыва. Он считает, что это шествие взорвали сами ее участники для того, чтобы отвлечь население от пророссийской идеи. Что бы не происходило, тот, кто был против нас, не разворачивается к нам лицом. Поляризация продолжается. Наши нашеют, не наши ненашеют еще больше. Было уже множество ситуаций во время войны, когда можно было бы понять, что к чему. Но каждый видит то, что он хочет видеть", - поделился размышлениями певец в интервью gazeta.ua.

Директор института национальной памяти Владимир Вятрович назвал Высоцкого и Цоя изысканными щупальцами России. Это всколыхнуло споры в обществе. В одной из ваших песен есть слова "Справжні лишають по собі сліди. Володимир Семенович — це назавжди". Как относитесь к совместному с россиянами советскому прошлому и культурному наследию?

С Высоцким и Цоем нам очень повезло, потому что они могли бы сейчас быть доверенными лицами Путина. В России что-то с воздухом, там все со временем становятся "государственниками", даже те, кто раньше был революционером. Тот же Солженицын, например. Не исключено, что Цой бы точно был таким. Современники рассказывали, что когда ездили с Цоем в туре по Украине, Виктор слушал "Ласковый май" и анализировал их песни, холодлнокровно их оценивал. Цой стремился быть лучше "Ласкового мая". Он конформист был, как рассказывают те, кто его знал лично. Поэтому мне кажется, что он был бы сейчас не с Юрием Шевчуком, а потянул бы руку за Путиным. А вот Высоцкий, хочется верить, занял бы нормальную позицию. Но нам очень повезло, что такие моральные авторитеты не дожили до решения украинского вопроса. Я понимаю точку зрения Вьятровича. Есть люди, которые считают, что украинцам вообще следует перейти на латиницу. Это правый бок. А все равно все решается в центре.

У вас есть песня "Фидель" со словами "Поки Фідель, Боб Марлі, Цой живий, я ще дитина, я ще малий". Кто эти авторитеты для вас, которые позволяют чувствовать себя ребенком?

Речь идет не о моральных авторитетах, а о кумирах какого-то промежутка времени в прошлом. А вообще в песне "Фидель" говорилось о том, что с тех пор как мы были маленькими, он не менялся. Когда я ходил в детский сад, он уже был седой с бородою. Когда мы приехали на Кубу в позапрошлом году, он был еще жив. Было ощущение - пока он жив, мы можем считать себя еще детьми.

Может, подобная причина, почему люди в свое время так сильно побивались по Сталину?

Это другое. Сталин - это некий стокгольмский синдром, связанный со многими поколениями рабов. Рабы рождают рабов. У россиян были шансы соскочить с этого. Но они сделать свой выбор. Мы - свой. Сталин - это стокгольмский синдром, связанный со многими поколениями рабов. Рабы рождают рабов. У россиян были шансы соскочить с этого. Но они сделать свой выбор. Мы - свой Я раньше был осведомлен, что у россиян нового в музыке, в футболе. Сейчас меня это не интересует. Я вообще не знаю, кто чемпионы России, кто там что поет. После войны для себя Россию зачеркнул. Их для меня нет пока.

Вас звали выступать в России?

Прошлым летом звали на какой-то фестиваль. Убеждали, что без политики, но я не могу представить себе этого. Когда ты поешь для людей, в этот момент надо верить, что ты их любишь. А как ты можешь петь и думать, какой процент твоих слушателей хочет, чтобы на следующее утро мы все здесь умерли?

В начале 2000-х ТНМК много работал в России. Вы говорили, были рады, что этот период закончился.

Были разговоры там поработать еще, потому что это гораздо большие деньги, чем здесь. Но мне почему-то с детства в Москве не нравилось. Не мое.

Автор: Сергей Старостенко Вспомните Харьков вашего детства. Что с того Харькова осталось, а что изменилось?

Для меня сейчас Харьков - это Рlarium, контора, производящая игры для Facebook. Мы у них несколько раз играли, я у них озвучивал игру на украинском. Мы перед Новым годом у них играли корпоратив в офисе. Эта маленькая контора, шесть этажей, платит самые большие налоги в Харьковской области. Такие они крутые, молодцы. В январе я с семьей ездил отдыхать в Израиль и увидел их баннер на каком-то там бизнес-центре: у них тоже есть там филиал. Понимаете, могли бы давно уехать работать где-то в Силиконовой долине, а сидят в Харькове, платят больше всех налогов, у них висит огромный украинский флаг. Это надежда. Потому что иногда казалось, что Харьков такой, что его уже не вылечить.

Почему так казалось?

Харьков и во ІІ Мировую и во время Голодомора потерял в процентах наибольшее количество населения. Вместо коренных украинцев туда приехали люди, которые никоим образом никак с Украиной не пересекались. Лучшие родственники у них в Москве, худшие - где-то в Воронеже. Для них и украинский чужой, и украинское чужое. К этому я отношусь уже спокойно, так как их изменить. Они все равно видят то, что они хотят видеть.

Что не дало Харькову стать Харьковской народной республикой в ​​2014-м?

Я думаю, что вовремя договорились местные власти с новой украинской властью. Заключили некий договор о том, что "вы попускаетесь, включаете заднюю, и мы закрываем глаза на многие вопросы". Когда вишибли майдановцев из облсовета и уже объявляли с помощью варягов ХНР, были все шансы, что она образуется и там пройдет донецкий сценарий. Тем более, что граница рядом и она почти открыта. Учасники нашей группы когда-то носили сигареты на продажу через российско-украинскую границу. Я когда-то сам пересекал эту границу без паспорта, у меня в Белгороде на рынке его забрали. Поэтому до России там было несколько шагов. Большая угроза была, что и Харьков станет ХНР. Сработал, думаю, договорняк. Ситуацию немножко притормозили, а потом уже создавать ХНР было поздно.

Почему с Донецком и Луганском так не получилось?

Большая численность населения поддерживала сепаратистов. От населения ситуация тоже зависит.

Благодаря чему и когда Восточная Украина может стать украинский?

Украинская идея путешествует на восток со скоростью 200 километров на десять лет. В Днепро она успела дойти. А в Харьков еще бы лет десять надо идти. Я помню, как для меня знаменательным событием стало то, как в Харькове праздновали победу сборной Украины над Швейцарией в одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу. Перед тем я как раз ездил с книжкой по стране и видел в Донецке людей, у которых в машинах был российский флаг, то есть, они болели за российскую сборную. А когда в Харькове люди всю ночь гуляли, потому что Украина победила, для меня это было показателем того, что отношение меняется. И ультрас харьковского "Металлиста" хорошо проявили себя. Харьков отделять взялись поздно. Если бы русские в 1990-х это попытались сделать, у них бы получилось. А сейчас, я так надеюсь, что уже нет Харьков отделять взялись поздно. Если бы русские в 1990-х это попытались сделать, у них бы получилось. А сейчас, я так надеюсь, что уже нет.

Война не катализировала национальное сознание?

Нет. Состоялась просто дальнейшая поляризация общества. Кто был против нас, тот остался против нас. У моей школы в Харькове находится дворец спорта. Там в 2014 году взорвали Шествие Достоинства. Погиб 15-летний мальчик из моей школы Даниил Дидык. Сейчас хотят назвать школу его именем. Районные инстанции против, потому что понятно, что они по мировоззрению не наши. Но надо или как-то договариваться, или давить на них, пока не поздно. Я разговаривал с другом детства, который живет в нескольких сотнях метров от места взрыва. Он считает, что это шествие взорвали сами ее участники для того, чтобы отвлечь население от пророссийской идеи. Что бы не происходило, тот, кто был против нас, не разворачивается к нам лицом. Поляризация продолжается. Наши нашеют, не наши ненашеют еще больше. Было уже множество ситуаций во время войны, когда можно было бы понять, что к чему. Но каждый видит то, что он хочет видеть. Любую информацию можно развернуть в любую сторону. Автор: Сергей Старостенко Во фразе "банда занималась темными делами" ключевое слово "занималась". Для того, чтобы им противостоять, надо было заниматься светлыми делами. Надо было организовывать какое-то проукраинское русскоязычное движение, проукраинскую русскоязычную партию - тогда еще, в 1990-х-начале нулевых надо было с этим работать. А финансовые группы просто поделили электорат на сферы влияния: "это наш лох, это ваш лох". Вот и все. Надо заниматься светлыми делами. Потому что темными люди занимаются профессионально и не экономят на них.

Как наладить связь с украинским востоком?

Есть люди, которые могли бы поработать с востоком. Юрий Гудименко - историк из Запорожья, журналист Виктор Трегубов из Крыма. Есть такие ломы, которые можно было бы использовать. Ведь они из красного пояса. Они, как и я, понимают сепаратистов, которые нам противостоят. Я знаю, что у них в голове, я был таким же. Мне просто повезло. Что я попал из Харькова в центр. Поскольку подавляющее большинство восточных никогда здесь не были. Очень просто человека настраивать против кого-то, кого они не видели. Очень просто рассказывать людям, которые никогда не были за Дримтауном, что с той стороны люди едят людей. Если будет время, вдохновение и деньги, можно найти 10 процентов людей, которые поверят этой информации. Не надо настраивать против себя русскоязычных украинцев. Не надо отдавать мяч cопернику, если ты хочешь побеждать. Как говорил профессор Преображенский, "нужно действовать исключительно лаской" Не надо настраивать против себя русскоязычных украинцев. Не надо отдавать мяч cопернику, если ты хочешь побеждать. Как говорил профессор Преображенский, "нужно действовать исключительно лаской".

Когда вы переехали в Киев?

В апреле будет 20 лет. Работал в газете "Теленеделя". Три года писал гороскопы. Я их придумывал. Сначала компилировал из профессиональных гороскопов, а потом понял, что они от фонаря. Хотел, чтобы у людей было все хорошо, и начал писать положительные прогнозы. Мне в редакции на это сказали: "Все слишком хорошо. Лоха надо пугать". Вся история российских медиа говорит о том, что лох любит, когда его пугают. Киев 20 лет назад мне нравился. Был гораздо спокойнее. Удивлялся, что рынки на 7-8 утра еще не собирались. Мы в Харькове торговали на базаре все, и привыкли, что у нас в 7 утра рынок уже начинался, а в 9 уже можно было ничего не найти, потому что люди розторговались. А в Киеве в 7 все закрыто, все спит. Здесь был другой темпоритм. Тот Киев был более интересным, чем современный, более человечным, спокойным. Градус напряжения и спешки был меньше. Сейчас он уже приобретает черты, присущие большим столицам. Сплошные пробки. В Москве можно успеть за день сделать одно дело, в Киеве - две. Хотя криминал был всегда. Автор: Сергей Старостенко

Как вы относитесь к возможности свободно носить оружие?

Оно и так свободно. Охотничье оружие при желании всегда доступно. Карабин "Сайга", если вы захотите, за две недели у вас будет с документами. Оружие и так фактически есть. Это так же как у нас отсутствует рынок земли, но фактически он есть. Если ты захочешь, ты купишь землю. Так же есть и рынок оружия огромный. Он сейчас увеличился в несколько раз. Мне предлагали как-то "калаш" за сто долларов на востоке. Пистолет предлагали. Я говорю: "Во-первых, сколько на нем трупов. Зачем?" Ружье, которое висит на стене, рано или поздно стреляет. Я не хочу стрелять. Я люблю модели оружия. Мне как-то Фагот в день рождения подарил железную копию кольта. Я когда смотрю вестерны на диване, кладу рядом кольт. Если мне не нравится кто-то в кино, я беру кольт и стреляю в него. Это все, что я себе позволяю с оружием. Люблю играть в компьютерные игры. Я многих убиваю там. Но там. Не здесь Мне предлагали как-то "калаш" за сто долларов на востоке. Пистолет предлагали. Я говорю: "Во-первых, сколько на нем трупов. Зачем?" Ружье, которое висит на стене, рано или поздно стреляет. Я не хочу стрелять. Я люблю модели оружия. Мне как-то Фагот в день рождения подарил железную копию кольта. Я когда смотрю вестерны на диване, кладу рядом кольт. Если мне не нравится кто-то в кино, я беру кольт и стреляю в него. Это все, что я себе позволяю с оружием. Люблю играть в компьютерные игры. Я многих убиваю там. Но там. Не здесь.

Вы раньше говорили, что в Украине легко мечтать, но трудно работать. Что-то изменилось?

Работается здесь действительно трудно. В частности музыкантам. Нам трудно из-за того, что часть аудитории считает русскую музыку актуальной и важной до сих пор. Российские артисты ничего не вкладывали в этот рынок, а просто вывозили отсюда деньги. Большинство из них. как практика показала, видят Украину колонией. Процент украинской музыки сейчас растет. Я не разделяю ее на украиноязычную и русскоязычную. Спрос на музыкальный "Воронеж" в любом случае будет. Если Украина не будет производить своего "Воронежа", будет воронежский "Воронеж". Поэтому лучше производить свой, чтобы иметь возможность какого-то маневра. С музыкой в ​​Украине все сейчас хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Потому что это наименее затратная форма контента.

Зато кино только сейчас встает на ноги.

Возможно, если оно будет двигаться нынешними темпами, года через три оно начнет окупаться. Но на кино нужны большие деньги. Я знаю людей, которые закладывают свое имущество, чтобы его снять и выпустить его. Наш товарищ Алексей Москаленко делает сейчас фильм "Бобот". Знаю, как им сейчас не хватает денег, они делают контент себе в минус, но понимают, что это все равно нужно делать. Очень важно, чтобы вышли "Киборги". В идеале было бы родиться на 50 лет позже и анализировать сегодняшние события с точки зрения истории. Верю, через 50 лет в Википедии будут писать: "После того, как вышел фильм" Киборги ", украинский рынок кино коренным образом изменился".

Однако вы в рейтинге лучших фильмов прошлого года отдали "Киборгам" 5 место, после мультфильма "Коко".

Когда анализируешь, надо утолять эмоции. Понятно, что "Киборги" меня тронули больше всего. Но они не безупречны. Актерский состав неровный: некоторые актеры играют на порядок хуже других. Не хватило денег на экшн. Представляете, как бы американцы это снимали? Они бы нарисовали этот аэропорт и снимали бы панорамно сверху. А здесь все на крупняках. Танковый бой - очень бюджетный. Понятно, что делали как могли, сделали все в пределах своих возможностей почти идеально. Но если бы еще и деньги были на это.

"Киборги" взяли сценарием?

Они взяли близостью к нашей действительности. Каждый воспринимал эту историю как часть себя. Это наше. Есть замечательный эстонский фильм о грузино-абхазской войне "Мандарины". Он замечательный и человечный, но разве много его людей видели? То - непонятная нам война. А здесь - наши. Поэтому "Киборги" попали в цель. Автор: Сергей Старостенко

Помогают ли вам музыкальные квоты на радио? Или вам приходится ломать себя, чтобы соответствовать формату?

Если бы мы даже хотели ломать себя, не получилось бы. Слушатель чувствует естественность. Группа "Руки вверх" брала тем, что она была на 300 процентов уверена, что они придумали последовательность трех аккордов: ля минор, ре минор, ми мажор. И их слушатель был уверен, что это лучшая последовательность аккордов, которая должна быть. Тем и попадали. Если какую-то нашу песню не взяли на радио, я всегда спрашиваю с себя. Значит, плохо поработал. Будешь злее, будешь работать лучше, возьмешь лопату побольше и бросать будешь подальше. Теоретически хотелось бы, чтобы слушатель сам делал выбор и понимал, но Бог его знает, что у слушателя в голове. Я не был в ничьей голове, кроме своей А по квотам: если какую-то нашу песню не взяли на радио, я всегда спрашиваю с себя. Значит, плохо поработал. Будешь злее, будешь работать лучше, возьмешь лопату побольше и бросать будешь подальше. Теоретически хотелось бы, чтобы слушатель сам делал выбор и понимал, но Бог его знает, что у слушателя в голове. Я не был в ничьей голове, кроме своей.

Вы имеете представление о своем слушателе?

Достаточно приблизительное. Мы вчера закончили записывать большую часть нового альбома. Я не знаю, как его оценят. Даже предположить не могу.

У вас есть герой песни, а затем вашей книги, Гупало Василий, который гупает врагов. Откуда он появился? Какие черты украинцев олицетворяет?

Поскольку есть люди, которые умирают за эту страну, значит, в нем черты, присущие нашим героям. У нас теперь стало больше людей, которые видят своей целью защиту слабых. А Украина - классическая сказочная слабая принцесса, которую надо спасти.

Вы говорили, что в каждом из нас есть черты Януковича? Какие именно?

Во всех нас до сих пор присутствует коллективный Янукович. Это ощущение, что если ты играешь по правилам, то ты проиграешь. Это ощущение мира без законов, в котором ни государство, ни общество тебе не поможет, и ты должен выживать в нем сам. Если можешь ставить свои правила - ты их ставишь. Потому что поставит кто-то другой, и тебя съедят.

Янукович был органическим порождением того общества. Разве сейчас общество не переосмысливает правила?

За это уплачена большая цена. Изменения происходят. Просто хочется их ускорить.

Автор: Сергей Старостенко Как должен выглядеть стеб украинцев над собой? Является ли "95 квартал" таким образцом?

"95 квартал" - это был очень важный проект для того, чтобы Украина состоялась. Раньше на юмористическом рынке в Украине почти ничего не было, разве что "Шоу долгоносиков". "95 квартал" этот рынок фактически построил. Он многое сделал для выработки критического взгляда украинцев на власть. Я понимаю, что, возможно, сейчас их работа не совсем в интересах государства. Но скептическое отношение украинцев к власти и отсутствие любви к ней, которая генетически есть в русских, - это то, что фактически нас и спасло от того, чтобы мы стали еще одной Кубанью. Возможно, сейчас 95 квартал включился в борьбу крупных игроков за электорат, но свое дело они делают хорошо. В последнее время они ближе к народу становятся, идут на понижение, стали шутить более просто и в лоб. Возможно, такой признак времени. Возможно, они это воспринимают как личную войну против нынешней власти. Но они производят украинский контент. "95 квартал" в свое время много сделал для того, чтобы люди Януковича не любили. Я помню, мы ездили с ними как-то на концертах, на выборах. Увидел, как после их выступлений исчезает человеческий страх перед властью. То, что сдеалешь смешным, то не может быть опасным. Мы в свое время попали в российское новогоднее шоу "Сестра 3" - пародия "О.С.П.-студии" на Брат-2, которая вышла в начале нулевых годов в Москве на телевидении. Там была шутка, которую говорила девушка "Путин мне не нравится, какой-то он маленький". Позже я нигде не мог найти запись той программы. Спросил оеспешникив, где он. "Почистили", - говорят. У нас почистить так сейчас невозможно. В том есть огромная часть работы "95 квартала". Они шутили над "небожителями" понимая, что это просто жлобы, которым не стыдно. Соответственно и украинцы воспринимают власть не как небожителей, а как жлобов.

В конце января двух архитекторов арестовали и держали под стражей за попытку поджога часовни Московского патриархата на территории Музея истории Киева. Как вы воспринимаете эту ситуацию?

Московский патриархат - мощный игрок, который действует для колонизации Украины Россией. Они являются частью российского истеблишмента, где церковь придержавлена. Глупо обижаться на льва за того, что он хочет тебя съесть. Это в его природе. Так же в природе России как любой империи колонизировать окружающее пространство. В нашей природе - бороться против этого. А МП фактически является большой и богатой структурой, которая заинтересована в разрушении украинской идеи. Я знаю от знакомых священников МП, что уже лет 7 у них тенденция сокращения денежных потоков. Все меньше денег отсюда идет на Москву. Они понимают, что они теряют аудиторию, и пытаются с этим бороться. Другое дело - почему на государственном уровне у нас боятся их трогать. Понимаю, сейчас перед выборами боятся их трогать, но почему боялись их трогать когда это было можно? Почему церковные структуры у нас платят за газ вдвое меньше обычных квартир? Почему они работают без налогов?

Удивительно видеть прихожан МП даже во Львове. Такой галицко-российский гибрид.

Люди цепляются за традиции. Традиции многим позволяют опереться хотя бы на что-то в мире, который стремительно меняется. Люди боятся перемен любых. А церковь гарантирует связь с землей, с предыдущими поколениями. Все это формировало какой ствол, вокруг которого можно было греться и чувствовать себя частью чего-то. Я когда-то читал Коран. И в католическую веру пробовал перейти 13 лет назад в Вильнюсе. Но все-таки крестился здесь в женском монастыре на Подоле. Между прочим, не знаю, какой это патриархат был, наверное московский. Мне нравится, как ведет себя УГКЦ. Стиля больше. Они наиболее мобильные и приспособленные к современной жизни. Они современные люди, так же заинтересованные в восстановлении Украины, как и я. Поэтому с ними мне по дороге.

Киевский патриархат тоже сделал свой выбор, открыв дверь Михайловского монастыря людям во время Майдана.

А вот Московский патриархат, если сегодня здесь все гавкнется, будет этому аплодировать Сейчас мне нравится, как ведет себя УГКЦ. Стиля больше. Они наиболее мобильные и приспособленные к современной жизни. Когда хоронили журналиста Игоря Пелыха, я возил священников и два дня с ними общался в наших бесконечных пробках. Они современные люди, так же заинтересованные в восстановлении Украины, как и я. Поэтому с ними мне по дороге. Киевский патриархат тоже сделал свой выбор, открыв дверь Михайловского монастыря людям во время Майдана. А вот Московский патриархат, если сегодня здесь все гавкнется, будет этому аплодировать. У меня есть знакомые, которые являются прихожанами МП. Я прекрасно представляю, чем их удерживают там: рассказывают, мол "мы за Украину боремся внутри нашей церкви с теми, кто здесь против нее". Но практически все они - оппоненты украинской идеи. Автор: Сергей Старостенко

Как оцените поведение суда в этой ситуации?

Суды - это своя церковь. Я не уверен, что капитализация всех патриархатов Украины может сравниться с капитализацией "судейской церкви". Это каста, которую пока не сломали. Не идут люди в судьи, чтобы честно работать. Они идут туда зарабатывать. Вкладывают огромные деньги в образование, во взятки, в то, чтобы сесть на судейское место. И они не считают, что они воруют. Они считают, что это часть их работы. Это закрытай союз, который воспринимает сегодняшнюю Украину как в период позднего Ющенко, когда ожидали, что "вот-вот демократия загнется, и наши вернуться". Они об этом мечтают. "Вот к новому году наши вернуться, и вы будете висеть на столбах" - у них такой текст.

Чем является церковь для вас?

Это место, которое делает тебя лучшей версией себя. Заходя туда, чувствуешь, как в песне "я клянусь, что стану чище и добрее". Это место, в котором ты напрямую общаешься с высшей силой. Мы недавно с семьей ездили в Израиль. В популярных местах паломничества - Вифлееме, Иерусалиме - постоянный народ, толкается, все ломятся без очереди. Я это называл предельной концентрацией святости. А потом попал в место в Галилее, где Христос ходил по воде. Меня тронуло. В том месте что-то сработало.

Какой Украина будет через 10 лет?

Главное чтобы она была. Кто мог подумать 5 лет назад, что будет война? Нам надо просто работать. Не о 10 годах думать, а о ближайшем квартале.