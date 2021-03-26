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воскресенье, 28 марта 2021 00:45

"Властелин колец" впервые выйдет с рисунками Толкина

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В новом издании трилогии "Властелин колец" будут картины, рисунки и другие иллюстрации писателя Джона Р. Р. Толкина впервые с момента ее первого издания в середине 1950-х годов. Новая версия книг выйдет 19 октября.

По словам вице-президента и издателя Houghton Mifflin Harcourt Деб Броуди, Толкин уже известный своими иллюстрациями к "Хоббиту", его работы для "Властелина колец" выставлялись в 2018 году в Нью-Йорке, Париже и Оксфорде.

"Сам автор был традиционно скромным и пренебрегал очевидным и редким художественным талантом, которым владел, несмотря на то, что не имел соответствующего образования. Эта скромность означала, что относительно мало других его работ были известны или замечены при его жизни, а впоследствии , как правило, появлялись только в научных книгах", - отметила Броуди.

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Ранее несколько иллюстраций писателя были представлены в его повести "Хоббит, или Туда и обратно", которая впервые вышла в 1937 году. Один из критиков резко отозвался о рисунках, заявив, что они не отражают литературного таланта и воображения автора книги. Толкин воспринял критику болезненно и сказал, что полностью согласен с таким комментарием. В то же время известный британский писатель Клайв Стейплз Льюис оценил иллюстрации как достойные восхищения.

Автор: AP
  В новом издании трилогии "Властелин колец" будут картины, рисунки и другие иллюстрации писателя Джона Р. Р. Толкина впервые с момента ее первого издания в середине 1950-х годов. Новая версия книг выйдет 19 октября.
В новом издании трилогии "Властелин колец" будут картины, рисунки и другие иллюстрации писателя Джона Р. Р. Толкина впервые с момента ее первого издания в середине 1950-х годов. Новая версия книг выйдет 19 октября.

В середине работы над "Властелином колец" в 1939 году Толкин заявил своему издателю, что у него не осталось времени и сил на иллюстрации. Однако, рассказывая историю о Средиземье, писатель создал ряд рисунков, карт и набросков. Его художественные работы были впоследствии опубликованы в книгах "Рисунки Дж. Р. Р. Толкина" и "Толкин: художник и иллюстратор".

Первая часть трилогии Джона Рональда Руэла Толкиена "Властелин колец" вышла 29 июля 1954 в Англии. Роман является вторым в мире бестселлером, количество проданных экземпляров которого превысила 150 млн. Книга также входит в Рейтинг 100 лучших книг всех времен журнала Ньюсуик под номером 35.

Книгу разбили на несколько частей и выдавали по очереди. Связано это было, во-первых, с нехваткой бумаги в послевоенной Англии, а во-вторых - с желанием издателя выжать из книги побольше прибыли.

Толкина на написание романа вдохновила история золотого кольца, найденного крестьянином в 1785 году в окрестностях села Сильчестер, на месте которого находился город-крепость времен римского завоевания Британии. Золотое кольцо было настолько большим, что его можно было надеть только на палец в перчатке, и содержал надпись: "Синициан, живи в мире с богом".

"После просмотра фильма была в восторге. Перечитала несколько редакций книги: в русском переводе, в оригинале, потом - украинском и польском. Исследовала переводы топонимов. Об этом написала работу в Малую академию наук. Но на самом деле это было оправдание моей одержимости этим текстом. Когда перечитывала Толкина после начала войны в Донбассе, мне срезонировало. Там есть описание мира маленького человека, которому, может, и не хотелось бы оказаться на поле боя, но он должен. Поняла, что уютный мир - это не отсутствие опасностей, а часто - умение их не замечать", - говорит переводчица Ярослава Стриха в интервью Gazeta.ua

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