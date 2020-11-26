Витражи Нотр-Дама заменят работами современных художников

Реставрацию Нотр-Дама планируют завершить до 2024-го. Пострадал от пожара 2019-го. Обвалился шпиль и сгорело полностью две трети крыши собора. Фото: AFP

Витражи в соборе Парижской Богоматери заменят на работы современных художников. Идею выдвинул архиепископ Парижа Мишель Опти.

Имеются в виду витражи, которые создали по эскизам архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка в 1850-х годах. Не пострадали во время пожара в соборе весной 2019-го.

Как пишет Le Parisien, это спровоцировало споры между консерваторами и современными прихожанами.

"Я действительно не понимаю, почему начался конфликт, - говорит министр Стефан Берн, назначенный президентом Франции Эммануэлем Макрона ответственным за реставрацию. - Предложение находится на стадии размышлений. Почему все ему так удивились? Все же знают, что у церкви мало средств.

Последнее слово будет за министерством, поскольку церковь является лишь бенефициаром здания, принадлежащего государству. Я не имею ничего против современных замечательных вещей в соборах. Как, например, витражи в аббатстве Конк и Реймском соборе. Нотр-Дам не только религиозный символ, а также политический и исторический ".

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Также планируется изменить интерьер Нотр-Дама. Установить дизайнерские скамейки с подсветкой, сделать гардеробы и туалеты для посетителей.

"Церковь может делать с мебелью абсолютно все, что хочет", - говорит Стефан Берн.

15 апреля 2019-го в Нотр-Дам де Пари произошел пожар. Обвалился шпиль и сгорело полностью две трети крыши собора. На момент инцидента в Соборе Парижской Богоматери проводились ремонтные работы. Полиция предполагала, что пожар мог быть связан с ними. Также вспышка могла возникнуть в результате короткого замыкания. Завершили самый сложный этап предварительной реконструкции собора. Со здания сняли последние строительные леса, которые сплавились во время пожара и угрожали конструкции. Французский президент надеется завершить реставрацию до 2024-го.