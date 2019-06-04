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вторник, 04 июня 2019 17:51

"Вита и Вирджиния": вспоминаем главные книги "королевы модеризма" Вирджинии Вулф

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&quot;Вита и Вирджиния&quot;: вспоминаем главные книги &quot;королевы модеризма&quot; Вирджинии Вулф
Актриса Элизабет Дебики (справа) в роли Вирджинии Вулф, фильм "Вита и Вирджиния". cineast.com.ua.

6 июня в украинский прокат выходит картина "Вита и Вирджиния" об отношениях двух женщин в Лондоне 1920-х. Одна из них "королева" джазовых вечеринок Вита Сэквилл-Вест, а вторая - известная писательница эпохи модернизма Вирджиния Вулф. Gazeta.ua предлагает вспомнить самые интересные произведения писательницы.

"К маяку", 1927 год.

История аристократической английской семьи, чья жизнь разрушается с приходом Первой мировой войны. Они проводят последнее спокойное лето острове, а затем пути членов семьи расходятся. Кто-то изменится с взрослением, а кто-то погибнет в бою. Но остров с маяком, где дети провели свои последние счастливые каникулы, они не забудут никогда.

"Миссис Делловей", 1925.

Один день из жизни светской дамы. Кларисса Делловей вышла замуж из спокойного надежного мужчину из среднего класса. У нее был еще один поклонник Питер Уолш. Прошло много лет, Первая мировая война уничтожила все. Замужняя Кларисса готовит прием, на котором неожиданно появляется Уолш, человек из прошлого. Он вернулся с войны и не может залечить душевные раны.

"Орландо", 1928.

Английская королева Елизавета I делает фаворитом красивого 16-летнего юношу. Она обещает оставить ему в наследство деньги и значительную часть королевства. Но при определенных условиях. Юноша должен никогда не стареть. Это сатирический роман, в котором писательница пытается ввести читателя в заблуждение. Вулф подавала произведение как биографию, но оно носит пародийный характер и не является исторической достопримечательностью.

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27 июня в Украине состоится премьера французского фильма "Казанова. Последняя любовь" режиссера Бенуа Жако. Авторское видение автобиографии Джакомо Казановы "История моей жизни". Париж, XVIII в. Известный авантюрист и путешественник Казанова пользуется популярностью у женщин. После очередного скандала он вынужден переехать в английскую столицу Лондон. В незнакомом городе встречает куртизанку Марианну, которая не поддается его ухаживаниям. Казанова говорит, что пойдет на все ради расположения девушки.

Автор: Артём КУРИХИН
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Дата
04
июня

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