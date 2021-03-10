Винник и Поплавский анонсировали музыкальную премию "Украинская песня года 2020"

Легендарная церемония награждения лучших исполнителей пройдет в Национальном дворце искусств "Украина"

Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

Совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника - национальная музыкальная премия "Украинская песня года 2020" состоится 29 апреля.

Об этом было заявлено на пресс-конференции 9 марта в Киевском университете культуры.

Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

"29 апреля в Национальном дворце искусств " Украина " пройдет церемония награждения лучших исполнителей страны, которые представят украинские песни в номинациях " Будущее украинской песни ", " Гордость украинской песни "," Легенда украинской песни " и других", - отметил автор идеи, меценат, генеральный продюсер, владелец торговой марки "Украинская песня года" Поплавский.

Прошлогодняя церемония награждения премии "Украинская песня года" поразила зрителей своей масштабностью и креативными постановками. Но и в этом году соорганизаторы мероприятия обещают, что каждым номером будут удивлять зрителей. Ведь акцент будет сделан на модерновости, технологичности, современной картинке, гармонично сочетающейся из содержанием композиций.

Режиссером-постановщиком главной музыкальной премии "Украинская песня года" в очередной раз выступит выпускница Киевского университета культуры Катя Царик.

Лауреатами премии станут исполнители различных жанров стилей и поколений, но есть одно условие - их песня должна звучать только на украинском языке.

Поплавский с Винником много работали, чтобы реализовать эту идею. Ведь по их словам, они не хотят ждать, пока за них это сделает кто-то другой. "Мы - самодостаточные украинцы, можем позволить себе быть спонсорами этого мероприятия, реализовать творческие амбиции. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь. Украинская песня - вечная, как небо и солнце, она должна доминировать в теле- и радиоэфире Украины ", - акцентировал Поплавский.

Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

"Мы имеем свою аутентичность, национальность, и свое лицо, - добавляет Олег Винник. - Для меня важно, чтобы "Украинская песня года" нашла своих исполнителей, которые заслуживают уважения и признания. Украинская песня - бесценное достояние, которое останется будущим поколениям. Мы стремимся показать талантливых украинских артистов и хотим, чтобы нашу поющую страну знали во всем мире".

Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

"Я получаю от этого невероятное удовольствие. Я практически провокатор в украинском шоу-бизнесе", - с улыбкой говорит Поплавский.

"На сцене дворца "Украина" со своими композициями выступят не только легенды украинской музыки, но и молодые исполнители. Да, они только начинают свой творческий путь, но уже стали любимцами меломанов. Также заслуженное внимание получат те, кто написал песни, которые уже стали настоящими хитами. "Нам есть кем гордиться! Украинский композиторов и авторов известных хитов, которые поет вся страна, должны знать и уважать", - подчеркнул Винник.

Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

Также на пресс-конференции Поплавский раскрыл интригу: споет ли он на сцене "Украинской песни года 2020" вместе с Винником? На этот вопрос от журналистов Поплавский решил ответить, как всегда, с юмором:

"Моя фишка - хороший бэк-вокал, балет и я возле них (смеется) . Если есть юмор, то украинская песня жива и еще будет жить!"

Пресс-конференция закончилась песней. По просьбе гостей Винник аккапельно исполнил припев своей уже легендарной композиции "Волчица".