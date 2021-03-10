Винник и Поплавский анонсировали музыкальную премию "Украинская песня года 2020"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 81
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 594
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 1791
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
Просмотров: 1071
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 234
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2007
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 945
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 297
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1377
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1494
Фото
Все фото
9
8
4
5
6
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Видео
Все видео
"Лигу справедливости" Снайдера случайно показали за неделю до премьеры
"Лигу справедливости" Снайдера случайно показали за неделю до премьеры
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
"Безумное порно" победило на Берлинском кинофестивале
"Безумное порно" победило на Берлинском кинофестивале
Украина - не Швейцария, мифы о Донбассе и правда о пиратстве: что смотреть в украинском YouTube
Украина - не Швейцария, мифы о Донбассе и правда о пиратстве: что смотреть в украинском YouTube
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 234
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 234
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2007
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 945
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 369
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 11:38

Винник и Поплавский анонсировали музыкальную премию "Украинская песня года 2020"
5

  Комментировать

Легендарная церемония награждения лучших исполнителей пройдет в Национальном дворце искусств "Украина"

  Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"
Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

Совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника - национальная музыкальная премия "Украинская песня года 2020" состоится 29 апреля.

Об этом было заявлено на пресс-конференции 9 марта в Киевском университете культуры.

  Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"
Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

"29 апреля в Национальном дворце искусств " Украина " пройдет церемония награждения лучших исполнителей страны, которые представят украинские песни в номинациях " Будущее украинской песни ", " Гордость украинской песни "," Легенда украинской песни " и других", - отметил автор идеи, меценат, генеральный продюсер, владелец торговой марки "Украинская песня года" Поплавский.

Прошлогодняя церемония награждения премии "Украинская песня года" поразила зрителей своей масштабностью и креативными постановками. Но и в этом году соорганизаторы мероприятия обещают, что каждым номером будут удивлять зрителей. Ведь акцент будет сделан на модерновости, технологичности, современной картинке, гармонично сочетающейся из содержанием композиций.

Режиссером-постановщиком главной музыкальной премии "Украинская песня года" в очередной раз выступит выпускница Киевского университета культуры Катя Царик.

Лауреатами премии станут исполнители различных жанров стилей и поколений, но есть одно условие - их песня должна звучать только на украинском языке.

Поплавский с Винником много работали, чтобы реализовать эту идею. Ведь по их словам, они не хотят ждать, пока за них это сделает кто-то другой. "Мы - самодостаточные украинцы, можем позволить себе быть спонсорами этого мероприятия, реализовать творческие амбиции. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь. Украинская песня - вечная, как небо и солнце, она должна доминировать в теле- и радиоэфире Украины ", - акцентировал Поплавский.

  Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"
Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

"Мы имеем свою аутентичность, национальность, и свое лицо, - добавляет Олег Винник. - Для меня важно, чтобы "Украинская песня года" нашла своих исполнителей, которые заслуживают уважения и признания. Украинская песня - бесценное достояние, которое останется будущим поколениям. Мы стремимся показать талантливых украинских артистов и хотим, чтобы нашу поющую страну знали во всем мире".

  Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"
Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

"Я получаю от этого невероятное удовольствие. Я практически провокатор в украинском шоу-бизнесе", - с улыбкой говорит Поплавский.

"На сцене дворца "Украина" со своими композициями выступят не только легенды украинской музыки, но и молодые исполнители. Да, они только начинают свой творческий путь, но уже стали любимцами меломанов. Также заслуженное внимание получат те, кто написал песни, которые уже стали настоящими хитами. "Нам есть кем гордиться! Украинский композиторов и авторов известных хитов, которые поет вся страна, должны знать и уважать", - подчеркнул Винник.

  Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"
Церемония награждения "Украинская песня года 2020" состоится в Национальном дворце искусств "Украина"

Также на пресс-конференции Поплавский раскрыл интригу: споет ли он на сцене "Украинской песни года 2020" вместе с Винником? На этот вопрос от журналистов Поплавский решил ответить, как всегда, с юмором:

"Моя фишка - хороший бэк-вокал, балет и я возле них (смеется) . Если есть юмор, то украинская песня жива и еще будет жить!"

Пресс-конференция закончилась песней. По просьбе гостей Винник аккапельно исполнил припев своей уже легендарной композиции "Волчица".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Винник и Поплавский анонсировали музыкальную премию "Украинская песня года 2020"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

В Швейцарии издали необычного "Кобзаря"

Погибло большинство жителей села

Создали добровольческий батальон для охраны границ с Венгрией

Открыли новые острова в Тихом океане

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Французы захватили территорию в Африке

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 67459
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 14130
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 9810
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 9000
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 8739
Культура
"Лигу справедливости" Снайдера случайно показали за неделю до премьеры
"Лигу справедливости" Снайдера случайно показали за неделю до премьеры
 Просмотров: 9
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
 Просмотров: 243
Группа Go_A изменила текст песни для Евровидения
Группа Go_A изменила текст песни для Евровидения Просмотров: 171
Сериал от Netflix "Ферзевый гамбит" станет бродвейским мюзиклом
Сериал от Netflix "Ферзевый гамбит" станет бродвейским мюзиклом Просмотров: 54
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
Голосов: 53
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть