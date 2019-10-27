Вин Дизель сыграл нового супергероя

Опубликовали трейлер фантастического боевика "Бладшот" Фото: fight.fandom.com

Компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер фантастического боевика "Бладшот" режиссера Дэйва Уилсона.

Картина стала первой экранизацией комиксов издательства Valiant Comics. Вскоре нас ожидает появление еще одной киновселенной дополнительно к Marvel и DC Comics Cinematic Universe.

По сюжету, морского пехотинца Рея Гаррисона воскрешают с помощью нанороботов в крови. Они увеличивают его силу, скорость и другие возможности, а также практически мгновенно заживляют раны. После воскресения в Бладшота всплывают воспоминания, в которых неизвестный мужчина убивает его и его жену. В ответ герой находит врага и убивает его. Однако не все так просто - оказывается ученые из RST Сorporation просто вживляют герою один и тот же сценарий, каждый раз подставляя на роль убийцы новый "объект".

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Роль Бладшота сыграл Вин Дизель, главу группы ученых - Гай Пирс. Также в картине снялись Эйса Гонсалес, Талула Райли, Сэм Хьюэн, Алекс Эрнандес, Тоби Кеббелл и другие.

Сценарий написали Джефф Уодлоу и Эрик Хайссерер.

Премьера фильма состоится 21 февраля 2020. При этом авторы картины уже запланировали сиквел, а также две картины по комиксам "Предвестник".

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