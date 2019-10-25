С Робертом Паттинсоном и Тимоти Шаламе: Netflix показал трейлер фильма "Король"

Американский стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер фильма "Король". Основан на исторических пьесах Шекспира "Генрих IV" и "Генрих V".

Автор: imdb.com Тимоти Шаламе играет короля Генриха V в фильме "Король"

Начало XV века, Англия во времена Столетней войны. Главный герой — принц Хэл, сын короля Генриха ИV. Он ненавидит монархическое жизни, проводит время в пабах с проститутками. После смерти отца наследует престол. Возглавляет войско в битве против Франции.

"У короля нет друзей, только последователи", — звучит в начале трейлера. В двухминутном ролике показали ключевых героев: американский актер Тимоти Шала в роли короля Генриха V, англичанин Роберт Паттинсон - французский принц Людовик Гиенський, американка Лили Роуз-Депп — жена Генриха и королева Англии, Кэтрин Валуа.

Режиссер австралиец Дэвид Мишо.

Премьера состоялась 2 сентября на Венецианском кинофестивале. На Netflix фильм будет доступен с 1 ноября.

Роберт Паттинсон исполнит главную роль в супергеройском фильме "Бэтмен" по комиксам DC. Премьера запланирована на 25 июня 2021 м.