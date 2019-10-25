С Робертом Паттинсоном и Тимоти Шаламе: Netflix показал трейлер фильма "Король"

Американский стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер фильма "Король". Основан на исторических пьесах Шекспира "Генрих IV" и "Генрих V".
Начало XV века, Англия во времена Столетней войны. Главный герой — принц Хэл, сын короля Генриха ИV. Он ненавидит монархическое жизни, проводит время в пабах с проститутками. После смерти отца наследует престол. Возглавляет войско в битве против Франции.
"У короля нет друзей, только последователи", — звучит в начале трейлера. В двухминутном ролике показали ключевых героев: американский актер Тимоти Шала в роли короля Генриха V, англичанин Роберт Паттинсон - французский принц Людовик Гиенський, американка Лили Роуз-Депп — жена Генриха и королева Англии, Кэтрин Валуа.
Режиссер австралиец Дэвид Мишо.
Премьера состоялась 2 сентября на Венецианском кинофестивале. На Netflix фильм будет доступен с 1 ноября.
Роберт Паттинсон исполнит главную роль в супергеройском фильме "Бэтмен" по комиксам DC. Премьера запланирована на 25 июня 2021 м.
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